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Происшествия
15 сентября 11:21

В лондонском метрополитене прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В метрополитене Лондона утром в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Точно информации о пострадавших пока нет. Лондонская газета Metro сообщает о том, что несколько человек в результате взрыва получили ожоги

Фото: Вести.ру

В метрополитене Лондона утром в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Точно информации о пострадавших пока нет. Лондонская газета Metro сообщает о том, что несколько человек в результате взрыва получили ожоги.

Взрыв произошел на станции «Парсонс-Грин» (Parsons Green) на юго-западе города. Лондонская полиция сообщает пока только о «неком инциденте», который произошел в подземке.

Очевидцы рассказали о панике на станции. Сейчас там идет эвакуация.

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