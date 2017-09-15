В лондонском метрополитене прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В метрополитене Лондона утром в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Точно информации о пострадавших пока нет. Лондонская газета Metro сообщает о том, что несколько человек в результате взрыва получили ожоги
Фото: Вести.ру
В метрополитене Лондона утром в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Точно информации о пострадавших пока нет. Лондонская газета Metro сообщает о том, что несколько человек в результате взрыва получили ожоги.
Взрыв произошел на станции «Парсонс-Грин» (Parsons Green) на юго-западе города. Лондонская полиция сообщает пока только о «неком инциденте», который произошел в подземке.
Очевидцы рассказали о панике на станции. Сейчас там идет эвакуация.