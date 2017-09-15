Вам звонит ИГИЛ
Теперь даже не знаю, нужно ли добавлять после аббревиатуры ИГИЛ* примечание, что эта организация запрещена на территории России. В ней стало намного больше гуманизма. Раньше-то эти суки бомбы взрывали, людей губили и калечили, а теперь всего лишь звОнят по телефону. ЗвОнят и звОнят. В Питер, в Москву, в Орел, в Екатеринбург, в Саратов, Курск, Томск, Челябинск, Саяногорск. Оборвали телефоны, говнюки.
Люди только на шопинг ринулись, а тут звонок, что их любимый центр заминирован с головы до пят. И вместо шопинга — бегай туда-сюда. Поликлиники, аэропорты и даже Красную площадь, говорят, заминировали. Уж не к Ильичу ли подсунули тротил в его хрустальных саркофаг? И вот ведь какая незадача. С одной стороны, кроме испорченных нервов и некоторых материальных убытков из-за эвакуация и вынужденных простоев, никакого ущерба нет, а главное, что все живы. С другой стороны, нервы-то у нас не железные, и чего только не бывает с людьми после таких звонков и тревог.
Боевиков в Сирии можно лихо разбомбить ракетами «Калибр» с корабля, и показать репортаж о ликвидации двести пятидесятого главаря по телевизору. А что делать с телефонными террористами? Бомбить Воронеж, если они туда позвонят? Это, кстати, еще фиг его знает, ИГИЛ нам звОнит или не ИГИЛ. Черт-те что творится который день, а наши чекисты, во-первых, не могут ничего сделать, а, во-вторых, не знают, что сказать. По телевизору об этом велено молчать и сотни тысяч людей по всей стране, которых уже откуда-то эвакуировали, могут думать про это все, что угодно.
Сначала это вроде бы были антитеррористические учения. Потом эту версию замяли. Что довольно странно. Вы или проводите учения или не проводите. Или вы сами не знаете, как называется то мероприятие, которое вы организовали? Потом возникла версия с Украиной. Отсталая как бы страна, в которой живет как бы народ, которым управляют фашисты по указке Вашингтона. Но Украина, оказывается, может устроить кавардак в любом российском городе и даже в нескольких городах сразу, не вставая с дивана? А может это враги «Матильды», которые решили, что пусть лучше вся Русь уйдет под воду, лишь бы это поганое кино не показали. Теперь версия с ИГИЛ. Я еще удивляюсь, почему до сих пор не обвинили Америку, которая мстит нам за ликвидацию парковки около консульства США в Петербурге.
Ну, так что происходит-то, а? Кроме забавного сообщения, что всех звонящих уже выявили, но в интересах следствия не разглашают их имена. И что всех выявленных объявят в международных розыск. Так, безымянно, наверное, и объявят. Короче говоря, вы, ребята, не знаете, кто над вами глумится, поэтому и путаетесь в показаниях. Но я скажу вам, что история эта на самом деле куда опаснее. Однажды, не дай бог, специалистам надоест реагировать на каждый звонок и высылать саперов на поиски бомбы. А бомба окажется настоящей.
* организация запрещена в России
Источник - Эхо Москвы