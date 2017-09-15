По делу о телефонном терроризме задержали несколько подростков-подражателей
Правоохранительные органы задержали по делу о массовых звонках с ложными сообщениями о бомбах несколько несовершеннолетних. По данным следствия, задержанными оказались подростки, которые узнали о массовой эвакуации и решили похулиганить
Правоохранительные органы задержали по делу о массовых звонках с ложными сообщениями о бомбах несколько несовершеннолетних. По данным следствия, задержанными оказались подростки, которые узнали о массовой эвакуации в связи с угрозой взрыва, и решили похулиганить.
Один из задержанных - 17-летний житель подмосковного Волоколамска. Он сообщил в бомбе в местном Дворце спорта, сообщает «КоммерсантЪ».
Информации о личностях других задержанных подростках пока нет.
В ФСБ России сообщили, что около 90% от всех звонков по стране были «централизованными», а остальные поступили «от подростков, а также от людей с неуравновешенной психикой».
Ранее сообщалось, что силовики установили личности подозреваемых в телефонном терроризме. Они объявлены в розыск.
Напомним, с 10 сентября в разных городах страны проводится массовая эвакуация из-за анонимных звонков с угрозами взрыва в торговых центрах, школах, вокзалах и органах власти. Все сообщения о минировании оказались ложными.