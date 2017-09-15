Меню
Происшествия
«Свадебный генерал» российской антикоррупции
Происшествия
15 сентября 07:11

По делу о телефонном терроризме задержали несколько подростков-подражателей

Правоохранительные органы задержали по делу о массовых звонках с ложными сообщениями о бомбах несколько несовершеннолетних. По данным следствия, задержанными оказались подростки, которые узнали о массовой эвакуации и решили похулиганить

Фото: Вести.ру

Правоохранительные органы задержали по делу о массовых звонках с ложными сообщениями о бомбах несколько несовершеннолетних. По данным следствия, задержанными оказались подростки, которые узнали о массовой эвакуации в связи с угрозой взрыва, и решили похулиганить.

Один из задержанных - 17-летний житель подмосковного Волоколамска. Он сообщил в бомбе в местном Дворце спорта, сообщает «КоммерсантЪ».

Информации о личностях других задержанных подростках пока нет.

В ФСБ России сообщили, что около 90% от всех звонков по стране были «централизованными», а остальные поступили «от подростков, а также от людей с неуравновешенной психикой».

Ранее сообщалось, что силовики установили личности подозреваемых в телефонном терроризме. Они объявлены в розыск.

Напомним, с 10 сентября в разных городах страны проводится массовая эвакуация из-за анонимных звонков с угрозами взрыва в торговых центрах, школах, вокзалах и органах власти. Все сообщения о минировании оказались ложными.

Материалы по теме
Сотрудники ФСБ России установили источник звонков о минировании зданий
Телефонные террористы «заминировали» торговые центры в Петербурге и школы в Москве
Массовые звонки об угрозе взрывов в российских городах могли поступать из Украины
Сейчас на главной
Авторская колонка
Вам звонит ИГИЛ
Теперь даже не знаю, нужно ли добавлять после аббревиатуры ИГИЛ примечание, что эта организация запрещена на территории России. В ней стало намного больше гуманизма. Раньше-то эти суки бомбы взрывали, людей губили и калечили, а теперь всего лишь звОнят по телефону ...
Орехъ Антон
Горячие новости
«Использовали старых людей в своих грязных играх»
Независимые кандидаты в муниципальные депутаты Москвы потребовали отменить результаты голосования в домах престарелых. Оппозиционеры утверждают, что именно голосование в домах для пожилых людей обеспечило победу «Единой России»
Горячие новости
В коллекции Дмитрия Медведева станет на одну усадьбу больше
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в скором времени обзаведется новой усадьбой с личным пляжем, вертолетными площадками и многим другим. Объект располагается на берегу Балтийского моря
Горячие новости
Отдых за границей еще никогда не был таким дешевым
Российские туркомании направили в Ростуризм отчеты об отправленных на отдых за границу клиентах и общей цене всех проданных на выездных направлениях турах. Такие отчеты туроператоры должны направлять профильному ведомству с весны 2017 года
Горячие новости
Телефонные террористы «заминировали» торговые центры в Петербурге и школы в Москве
В Санкт-Петербурге в четверг, 14 сентября, началась эвакуация посетителей торговых центров после звонков о заложенных в зданиях бомбах. Ранее массовая эвакуация проходила в Москве, Омске, Перми, Челябинске и многих других городах
рейдерство
У вас еще есть бизнес? Тогда мы идем к вам…
История о том, какими методами структура Владимира Евтушенкова совместно со «Сбербанком России», чиновниками в Карачаево-Черкесии, «заходила» на прибыльный бизнес Валерия Герюгова и как в этой ситуации повели себя правоохранительные и судебные инстанции ...
Горячие новости
Московский парк «Зарядье» изменил график работы из-за вандалов
Парк «Зарядье», который открылся для всех желающих 11 сентября, меняет график работы. Такое решение было принято с нанесенным парку ущербом. За несколько дней работы вандалы нанесли значительный урон ландшафту и архитектуре парка
Горячие новости
От санкций проиграли все
Антироссийские санкции привели к огромным финансовым потерям, но не дали должного эффекта и вовсе оказались контрпродуктивными, в частности потому, что в результате глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику они затронули сами страны-инициаторы
Авторская колонка
Рейтинг и лажа
Я шел с работы, не поднимая глаз. Казалось, все жители и гости нашей в муках хорошеющей столицы с презрением смотрят на меня и смеются. Такого позора я давно не испытывал. Это ж надо, так выступить! Ни одной свежей мысли, ни капли юмора, блеска, какие-то плоские, тягучие фразы ...
Ларин Александр
Горячие новости
РЖД ввела скидку в 50% на «Сапсан» при покупке билета в день отправления
Пассажиры скоростных поездов «Сапсан» могут купить билет на поезд со скидкой в 50%. Такую скидку можно получить, если приобретать билет в день отправления и при условии наличия свободных мест
Горячие новости
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone в России
Согласно официальному сообщению компании, iPhone 7 с памятью 32 гигабайтами подешевел с 50 тысяч рублей до 44 тысяч рублей. Модель iPhone 7 с памятью 128 гигабайт подешевела до 52 тысячи рублей с 57 тысяч рублей
Горячие новости
Волна ложных сообщений о готовящихся взрывах докатилась до Москвы
В экстренных службах сообщили об эвакуации людей из 30 объектов. Большая часть сообщений о минировании касается торговых центров. В числе «заминированных» оказались «Афимолл сити», «Метрополис» и многие другие
Авторская колонка
Вне правового поля
Наталья Владимировна, до заочного знакомства с вами, вашими сторонниками и поклонниками, вашими методами «правовой борьбы» я всего лишь два раза в жизни ходил с охраной. И оба раза мне это очень не нравилось и раздражало. Поэтому теперь меня раздражаете вы.
Добрынин Константин
Горячие новости
Максим Ликсутов назвал автомобиль наихудшей инвестицией
Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов посоветовал гражданам оказаться от инвестиций в транспортны средства. По мнению чиновника, автомобиль – не самое лучшее средство для вложения денег
Горячие новости
V - значит два миллиона
Представитель гособвинения по делу Алексея Улюкаева сообщил в суде, что чиновник потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина жестом. По версии прокурора, Улюкаев показал Сечину пальцами «знак победы», что означало сумму взятки в 2 млн долларов
фермеры
Омские фермеры точат вилы
В августе на Театральную площадь Омска пришла сотня людей с плакатами в руках, полными надежды. В следующий раз туда могут придти тысячи надежду потерявших, голодных жителей области, которым терять уже будет нечего.
Горячие новости
Компания Apple представила смартфоны iPhone 8 и iPhone Х
iPhone 8 внешне не сильно отличается от прошлогодних iPhone 7. Из отличий только задняя крышка из стекла. Новые смартфоны имеют беспроводную зарядку, защиту от воды и пыли
Горячие новости
Оппозиция не досчиталась мандатов
Представители оппозиционных партий предъявили претензии к работе московских территориальных избирательных комиссий. Они опасаются, что могут потерять часть мандатов из-за разницы данных об итогах голосования в протоколах и в системе ГАС «Выборы»