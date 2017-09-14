Волна ложных сообщений о готовящихся взрывах докатилась до Москвы
В экстренных службах сообщили об эвакуации людей из 30 объектов. Большая часть сообщений о минировании касается торговых центров. В числе «заминированных» оказались «Афимолл сити», «Метрополис» и многие другие
Волна ложных сообщений о минировании социальных объектов, образовательных учреждений и торговых центров докатилась до Москвы. Вечером в столице из-за угрозы взрыва были эвакуированы в общей сложности около 20 тысяч человек.
В экстренных службах сообщили об эвакуации людей из 30 объектов. Большая часть сообщений о минировании касается торговых центров. В числе «заминированных» оказались «Афимолл сити», «Метрополис», «Капитолий», «Город», ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский» и «Кожевники».
Телефонные террористы также сообщили о бомбах, заложенных в гостиницах «Космос» и «Звездная» на ВДНХ, «Азимут отеле» на Олимпийском проспекте и в здании Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице.
В правоохранительные органы поступили сообщения о взрывах на Киевском и Казанском вокзалах Москвы, однако там эвакуацию решили не проводить.
Все звонки с сообщениями о готовящихся взрывах поступили с сервисов интернет-телефонии в разное время и из разных мест.
В московском аэропорту «Шереметьево» усилили меры безопасности из-за анонимного звонка об угрозе безопасности пассажиров.
В московской полиции сообщили, что все звонки о бомбах, скорее всего, являются ложными «с учетом волны подобных звонков в регионах». Напомним, ранее массовые сообщения о готовящихся взрывах были получены в Омске, Самаре, Чите, Перми, Южно-Сахалинске и других городах страны. Во всех случаях сообщения о бомбах в торговых центрах, школах и госучреждениях оказались ложными.