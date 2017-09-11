В Москве противники «Матильды» подожгли машину адвоката Алексея Учителя
В Москве неизвестные сожгли автомобиль адвоката режиссера Алексея Учителя. Злоумышленник оставил записку с надписью «За «Матильду» гореть». Константин Добрынин считает виновными в происшествии сторонников депутата Госдумы Натальи Поклонской
В Москве неизвестные сожгли автомобиль адвоката режиссера Алексея Учителя. Злоумышленник оставил записку с надписью «За «Матильду» гореть». Константин Добрынин считает виновными в происшествии сторонников депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая требует запретить показ фильма о романе императора Николая II и балерины Большого театра Матильды Кшесинской.
«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать «коктейли Молотова» и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису. В 5:30 утра. С добрым утром, страна», - написал Константин Добрынин в Facebook.
Адвокат режиссера также выложил фотографию практически полностью уничтоженного огнем «Мерседеса» и записки с текстом: «За Матильду гореть».
Это уже не первая выходка противников «Матильды». Ранее неизвестные пытались поджечь офис студии Алексея Учителя в Москве, а в Екатеринбурге православный активист на груженом газовыми баллонами автомобиле протаранил кинотеатр, где ранее планировали показать фильм Алексея Учителя в рамках кинофестиваля.