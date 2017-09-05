СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, который произошел утром 5 сентября в школе №1 подмосковного города Ивантеевка. В СКР сообщили, что напавшему на учителя подростку 15 лет. В настоящее время он задержан
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, который произошел утром 5 сентября в школе №1 подмосковного города Ивантеевка. В СКР сообщили, что напавшему на учителя подростку 15 лет. В настоящее время он задержан.
Возраст задержанного позволяет предъявить ему обвинение по статье о хулиганстве только по части нападения с применением взрывчатых веществ. Она предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
По данным СКР, ученик 9 класса выстрелил в учительницу из пневматического оружия, которое пронес в школу под плащом. В прокуратуре сообщили, что у старшеклассника также был кухонный топорик, которым он ударил педагога. Совершив нападение на учителя, старшеклассник взорвал несколько петард.
В классе началась паника, а остальные учащиеся стали выпрыгивать из окон на улицу. Трое подростков получили ушибы, один госпитализирован с переломом.
Telegram-канал Mash сообщает, что подросток заранее планировал свои действия, а перед атакой обновил статус на своей странице «ВКонтакте», написав: «delete my life 05.09.17» («удалить мою жизнь 05.09.17»).