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03 сентября 11:00

В Красноярском крае накануне выборов неизвестные подожгли штаб «Единой России»

В пресс-службе партии власти сообщили, что в результате пожара была уничтожена вся оргтехника, мебель, агитационная продукция и многое другое. Пострадавших среди людей нет

В Красноярске в минувшую субботу неизвестные совершили поджог помещения, которое под свой штаб арендовала «Единая Россия». Инцидент произошел в городе Назарово.

В пресс-службе партии власти сообщили, что в результате пожара была уничтожена вся оргтехника, мебель, агитационная продукция  и многое другое. Пострадавших среди людей нет.

Неизвестные злоумышленники выбили окно в помещении штаба,  бросили внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли.

Охранник находился в сторожке, дверь которой поджигатели заблокировали. Тем не менее, ему удалось нажать тревожную кнопку для вызова полиции.

Охранники рассказал, что злоумышленники кричали «Передайте привет "Единой России"!»

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко заявил о политической подоплеке инцидента. «По счастливой случайности, обошлось без человеческих жертв. Какой бы ожесточенной ни была предвыборная борьба, идти из-за этого на уголовное преступление недопустимо», - заявил Додатко, слова которого приводит Znak.com.

Отметим, что 10 сентября в Назаро пройдут выборы депутатов в местный городской совет.

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