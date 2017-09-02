В Балашихе на авиационном шоу разбился самолет Ан-2. Два человека погибли
В подмосковной Балашихе на авиационном шоу в ходе показательного полета разбился самолет Ан-2. Самолет внезапно потерял высоту и врезался в землю. В результате происшествия погибли два пилота, пострадавших среди зрителей нет
В подмосковной Балашихе на авиационном шоу в ходе показательного полета разбился самолет Ан-2. Самолет внезапно потерял высоту и врезался в землю. В результате происшествия погибли два пилота, пострадавших среди зрителей нет.
Ан-2 выполнял фигуры высшего пилотажа, но затем неожиданно потерял высоту. Самолет завалился на крыло и столкнулся с землей.
РБК со ссылкой на МЧС России сообщает, что погибшие - пилоты Борис Тылевич и Дмитрий Сухарев.
«Деревня Федурново, крушение подтверждаем. 2 человека погибли, на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства все выясняются», - добавили в МЧС.
Разбившийся самолет принадлежал ФБУ «Авиалесохрана». Ан-2 базировался на аэродроме Северка города Коломна.
Основная версия крушения - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал.