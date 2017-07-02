В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 14 человек
В Татарстане в ночь на воскресенье произошло ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом. В результате столкновения транспортных средств погибли 14 человек. Среди погибших двое детей
В Татарстане в ночь на воскресенье произошло ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом. В результате столкновения транспортных средств погибли 14 человек. Среди погибших двое детей.
По данным ГИБДД, после столкновения с идущим впереди в попутном направлении грузовиком MAN у пассажирского автобуса «Неоплан» оторвало правое переднее колесо. Автобус на большой скорости завалился и опрокинулся на правый бок.
Удар о попутный грузовик привел к взрыву бензобака, расположенному с правой стороны. В считанные секунды огонь распространился по всему автобусу. Пассажиры не смогли оперативно выбраться из салона, так как опрокидывание автобуса на правый бок заблокировало двери.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом водитель автобуса допустил столкновение с впереди едущим транспортным средством. Версию о том, что водитель заснул за рулем, в полиции отвергли, так как мужчина после аварии смог быстро выбраться из автобуса и спастись.
В рамках расследования дела полиция задержала водителей автобуса и грузовика MAN. В Самаре задержали директора ПАО «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежал автобус «Неоплан». На предприятии прошли обыски и выемка документов.
По уточненным данным, в результате аварии погибли 14 человек, в том числе двое детей. Еще 10 человек находятся в больницах.
Авария произошла на трассе Набережные Челны - Альметьевск - Заинск в 9 км от последнего. Автобус выполнял рейс «Самара - Ижевск», в нем находились 29 человек.
Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2 июля днем траура. Губернатор также сообщил, что семьям погибших выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей.