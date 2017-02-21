Не про «козла» сказ - про «УАЗ»?
История о том, как нелегко простому автомобилисту противостоять огромной корпорации в случае возникновения «спорных» моментов
Сюжет из первых рук
В нашу редакцию пришло письмо от Алексея Чучмарева из Липецкой области с просьбой помочь разобраться в его ситуации. Вот коротко его история с его слов и присланных документов.
Летом 2016-го Алексей со своим 6-летним сынишкой двигались на автомобиле УАЗ-Патриот, купленным в салоне в 2014-м, по пустынной заболоченной местности – в какой-то момент машина хорошо села в грязь и при небольшой (со слов Алексея) пробуксовке автомобиль сначала задымил, а потом загорелся, полностью выгорел примерно за четверть часа.
Обошлось без жертв, но автомобиль, находившийся, кстати, на гарантии, восстановлению не подлежал. Алексей написал претензию в автосалон и на завод, а в ожидании их реакции за свой счет провел экспертизу, обнаружившую производственный брак.
«УАЗ», что вполне естественно, воспользовался правом провести экспертизу и со своей стороны – и эта экспертиза стала точной противоположностью первого заключения экспертов и показала нарушение правил эксплуатации, в следствие чего завод не только отказал автолюбителю в возмещении ущерба, но и направил в суд свой собственный иск с требованием возместить затраты «УАЗа» на проведенную ими экспертизу в размере 120 тысяч рублей.
В результате на март назначено заседание, где судье придется решить, чья экспертиза справедливей, или же назначить третью, уж совсем независимую. Вопрос лишь в том – кто ее будет оплачивать и что делать Алексею в случае, если суд встанет не на его сторону?
Злоключения внедорожника
Теперь подробнее обо всем нами услышанном. В то злополучный день «УАЗ» Алексея с трудом пробирался по заболоченному черноземному полю – подобие дороги, разбитой сельхозтехникой, и сдобренное недавним дождем, каша, одним словом. В какой-то момент внедорожник встал, ухнув одной стороной в глубокую грязную лужу и Алексей принялся с раскачки пытаться выехать вперед.
Почти удалось, когда сын крикнул, что сзади идет дым. Алексей выскочил с огнетушителем (отдельная тема для разбора полетов), которым даже не смог укротить дым, не говоря уже о начавшемся возгорании. Пришлось отцу с сыном бежать подальше от огня, которому хватило 15 минут, чтобы «съесть» «железного коня» целиком, включая такой важный при любом расследовании регистратор и мобильный телефон, с которого можно было вызвать помощь. Поэтому полицию и МЧС Алексей сумел оповестить о ЧП лишь спустя четыре часа.
Не стану дальше описывать общение пострадавшего и соответствующих служб – надо полагать, проходило оно нелегко для всех сторон, но в итоге примерно дней через десять Алексей получил на руки заключение об отказе в возбуждении уголовного дела от полиции, и отписку от МЧС с «невозможностью определить причину возгорания». Причем, на той «эмчээсной» экспертизе даже не было представителей автосалона, продавшего Алексею тот злополучный «УАЗ», хотя, по его словам, после его общения с ними руководитель салона проявил заинтересованность в проведении объективного расследования, но позже куда-то «слился» и на связь уже не выходил.
При помощи юристов Алексей написал и послал претензию уже на сам «УАЗ», сотрудники которого, опять же, по словам Алексея, при получении претензии были предельно корректны, но попросили принять экспертов и с их стороны. Прибывшие специалисты представились работниками завода, но после ознакомления с останками машины, и отбытия восвояси, «УАЗ» прислал экспертное заключение, в котором установил: «Причиной возгорания является попадание трансмиссионного масла на разогретую до рабочих температур трубу глушителя со стороны заднего сальника раздаточной коробки трансмиссионного масла. Попадание трансмиссионного масла на выпускную систему произошло из-за разгерметизации полости раздаточной трансмиссии после накопления растительности под рабочей кромкой сальника выходного вала карданной передачи для привода заднего моста. Разбрызгиванию трансмиссионного масла способствовало вращение деталей карданной передачи в момент буксования автомобиля. При попадании масла на поверхность трубы глушителя происходило его испарение, образование паровоздушной смеси с последующим ее воспламенением».
Выходит, виноваты масло и накопившаяся растительность под рабочей кромкой сальника? Но джип «УАЗ» и создан для «лихих» дорог, и накопление грязи и какой-то там растительности само собой разумеющееся для внедорожных машин. Когда владелец еще гарантийного «УАЗа» мог так «укатать» свою машину, что у него разгерметизировалась полость раздаточной трансмиссии – или этому способствовали пару-тройку самых рядовых рейдов по бездорожью? Для чего тогда «вездеход» брать, если он и не вездеход вовсе? Тем более, автомобиль находился на гарантии, и Алексей берег его – ни битый, ни мятый, ни поцарапанный непосредственно перед ЧП «УАЗ» не был. В чем вина автовладельца?
А то, что масло разбрызгалось именно при буксовке, образовало паровоздушную смесь и самовоспламенилось – так теперь что, боясь сгореть, любой автолюбитель, застряв в грязи, на руках своего «железного коня» выносить должен? Да, по уазовской инструкции нельзя буксовать – только что это за внедорожник такой, если видишь порой, как «игрушечный» «деу-матиз», ухнув в глубокую лужу, побуксует туда-сюда, выплевывая из «глушака» столп дыма, да юрко побежит себе дальше.
А тут еще к одной беде – другая: раз по их, производителя, мнению, в ЧП виноват сам автовладелец, завод не только не станет платить ему компенсацию, но и просит его оплатить проведение экспертизы. А это, ни много, ни мало, 120 тысяч рублей.
Спустя некоторое время «просьба» завода о компенсации превратилась в иск, который после просьбы Алексея о переносе состоится 10 марта.
Разбор полетов
Не знаю, как у мартовского суда, а у редакции вопросов немало – едва ли не ко всем участникам истории.
Алексей проводил экспертизу в местном ООО «Региональный центр автотехнической экспертизы», без всякого «сватовства», выбрав фирму по отзывам. Кстати на сайте компании http://www.avtoexpert.pro/ есть даже рекомендации от арбитражных судов разных городов. То бишь, фирма не с «улицы».
Почему «УАЗ» не поверил сторонней экспертизе, это понятно – цель завода вполне осязаема – сэкономить на выплате компенсации автовладельцу. Другое дело, что «представители завода», прибывшие осматривать останки внедорожника, на поверку оказались сотрудниками… ООО «Априори Эксперт» http://apriori-expert.com/ - частной фирмы, имеющей представительства в нескольких регионах. Сайт тоже вполне окей, обычная фирма – опыт, гарантии и все такое. Единственно, что смутило – раздел «форум» на их сайте, который в таких случаях предполагает восторженные отзывы благодарных клиентов, уж очень какой-то скромненький – то ли сделанный для «галочки», то ли… нет этих благодарных клиентов.
Но в любом случае опять вопросы: чем экспертиза одной частной фирмы лучше экспертизы другой частной фирмы, тем более, в экспертизе той же «Априори» у одного из подписавшихся под заключением специалистов просроченное свидетельство (это вопрос уже на перспективу суду)? Стороны пытались завести диалог на эту тему – позиция «УАЗа» такова: они ответили что сомневаются в квалификации эксперта который проводил экспертизу по моей инициативе и полностью доверяют квалификации экспертов которые делали экспертизу им.
Но почему «УАЗ» не прислал своих собственных специалистов для экспертизы – ведь на любом производстве всегда есть что-то типа технико-экспертного бюро или отдела? Зачем отдавать судьбу в чужие руки? Или не в такие уж чужие?
Не последний вопрос о сумме заводского иска к Алексею. С какого «неба» взялась именно сумма в 120 тысяч, не ясно – расшифровки никакой, мол, это дорожные расходы, это сама экспертиза, это еще что-то… Нет, просто 120 тысяч. Это примерно половина стоимости «Патриота» года так 2007-го. Немало.
Что же касается едва ли не единственного возможного финала суда 10 марта, назначения третьей экспертизы, Алексей надеется, что ее не будет. По его словам, он опасается, что «ресурсов» завода хватит для «нужной» экспертизы, а как показывает практика, именно третья экспертиза и становится последней для суда при принятии решения. Что ж, в таком случае автолюбителю придется доказывать, что ЕГО экспертиза не просто ни чем не хуже ИХ экспертизы, а на голову выше – настолько выше, чтобы судья легко это заметил, даже не напрягая зрение.
Не в бровь – а в «УАЗ»
Способность «Патриота» к самовозгоранию уже становится притчей во языцах. Обсуждают тему везде, на всех форумах. Вот один из примеров, но ярко характеризующих проблему, которую производитель, похоже. В упор не хочет замечать.
- «Пламенный. Огромный. Я очень люблю твою заботу о пассажирах, о, УАЗ ! У меня было два Патриота. У обоих одна и та же проблема. Первый я потушил. Второй нет. Может купить третий? И сгореть там самому?
- УАЗ знал об этой проблеме. Когда у меня пыхнул первый, буквально в конце месяца завод объявил компанию по замене и устранении этого дефекта.
- Так же, как позже, завод объявил отзыв по тормозным шлангам.
- В Узбекистане у меня перетерло тормозные трубки.
- На днях в Казахстане я потерял машину. Горело топливо, вкупе с жарой и диким ветром — мы не смогли потушить машину. Время Патриотизма кончилось?»
А вот мнение ресурса avtovzglyad.ru. По мнению редакции, отправляясь в поездку на «Патриоте», до нужного пункта рискуют добраться далеко не все. Автовзгляд заметил, что после рестайлинга, проведенного производителем, вместо привычных двух бензобаков на автомобиле остался лишь один — причем, как жалуются владельцы, его подвесили под рамой, уменьшив столь важный для внедорожника угол рампы. В результате при переезде через очередной, далеко не самый опасный бугор, есть риск пробить бак. Раньше нижней точкой авто были картеры, а расстояние от земли до жизненно важных узлов составляло 40 см. Теперь же резервуар для топлива оказался всего в 25 см от поверхности земли. А в силу того, что «Патриот» и создан для преодоления «пересеченной местности», шанс зацепиться баком за кочку или бугор настолько велика, что съезжающие на бездорожье «уазоводы» должны быть поистине отчаянными и бесстрашными людьми.
В общем, несмотря на многие «темные пятна» в истории Алексея, и даже несмотря на большую перспективу у производителя выиграть суд у автоладельца и отсудить у него 120 тысяч за «независимую» экспертизу, ясно проступает другая сторона «луны» - потеря заводом своего имиджа, еще более подстегнутая не желанием серьезно разбираться в спорных ситуациях и ответными исками к людям, еще совсем недавно считавшими «УАЗ» лучшей машиной в мире… И это может обернуться для производителя намного большими потерями, чем желание найти компромисс и пойти навстречу клиенту (который всегда прав), возместив ему потерю даже в такой неоднозначной ситуации. Бесплатная реклама по всей стране была бы обеспечена!
Но топ-менеджмент завода решил избрать позицию «сварливой бабки» и удавиться за «лишний рубль», словно живя одним днем. А ведь завтра тоже надо будет продавать свою продукцию, и послезавтра тоже, и через год… Останутся ли желающие брать эту продукцию?
Что решит в марте наш самый непредсказуемый суд в мире, наверное, сейчас даже на небесах не знают – тем не менее, как простые российские автолюбители, держим кулаки за нашего сегодняшнего героя (это не про Ульяновский автозавод) и в обязательном порядке расскажем финал этой истории. А, может, это будет еще не финал…