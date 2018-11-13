Израильская армия нанесла удар по сектору Газа в ответ на запуск десятков ракет
Палестинские боевики накануне запустили в сторону Израиля 80 ракет, часть из которых была перехвачена системами ПВО. В ответ Армия обороны Израиля направила в сектор Газа военные самолеты
Израильская армия вечером в понедельник, 12 ноября, нанесла авиаудары по позициям боевиков в секторе Газа.
Палестинские боевики накануне запустили в сторону Израиля 80 ракет, часть из которых была перехвачена системами ПВО. В ответ Армия обороны Израиля направила в сектор Газа военные самолеты. Удары точечно наносились по террористическим объектам в секторе Газа.
Днем ранее израильские военные провели спецоперацию на юге сектора Газа в окрестностях города Хан-Юниса, в ходе которой погибли шестеро палестинцев и один израильский солдат. Среди погибших оказался командир бригады «Кассам» боевого крыла контролирующего Газу движения «Хамас» Нура Бараку.
МИД России призвал палестинцев и израильтян вернуться к устойчивому режиму прекращения огня и проявлять сдержанность, поскольку новый виток военного конфликта чреват жертвами со стороны гражданского населения.