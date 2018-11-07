Власти США сообщили о введении второго пакета санкций против России из-за химоружия
Первый пакет антироссийских санкций из-за использования химического оружия был введен властями США в августе 2018 года. Поводом для санкций стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Американские власти анонсировали введение второго пакета экономических санкций против России. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт объяснила данное решение обеспокоенностью США относительно способности России соблюдать законодательство о химическом оружии.
В настоящее время Госдепартамент США «не может подтвердить, что Россия соблюдает требования Закона о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года».
Первый пакет антироссийских санкций из-за использования химического оружия был введен властями США в августе 2018 года. Поводом для санкций стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери ядовитым газом «Новичок».
Первый пакет санкций предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет санкций предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на осуществление «Аэрофлотом» рейсов в США и практически полное прекращение товарооборота между странами.