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29 октября 08:02

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилось 189 человек

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Лайнер упал через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту самолета находилось 189 пассажиров и членов экипажа

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Лайнер упал через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

На борту самолета находилось 189 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли, сообщает BBC News.

Воздушное судно выполняло рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Самолет взлетел в 6:20 утра по местному времени, а через 13 минут с ним пропала связь. Власти Индонезии сообщают, что лайнер рухнул в море примерно в 11 км от острова Ява.

По данным агентства Reuters, в Яванском море были обнаружены самолетные кресла.

Данные сайта Flightradar, который отслеживает все рейсы, говорят о том, что индонезийский самолет то набирал высоту, то снижался, а затем его отметка исчезла с радаров.

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