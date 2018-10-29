В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилось 189 человек
В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Лайнер упал через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту самолета находилось 189 пассажиров и членов экипажа
В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Лайнер упал через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.
На борту самолета находилось 189 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли, сообщает BBC News.
Воздушное судно выполняло рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Самолет взлетел в 6:20 утра по местному времени, а через 13 минут с ним пропала связь. Власти Индонезии сообщают, что лайнер рухнул в море примерно в 11 км от острова Ява.
По данным агентства Reuters, в Яванском море были обнаружены самолетные кресла.
Данные сайта Flightradar, который отслеживает все рейсы, говорят о том, что индонезийский самолет то набирал высоту, то снижался, а затем его отметка исчезла с радаров.