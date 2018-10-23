Страны-претенденты на вступление в ЕС поддержали антироссийские санкции
В Совете ЕС сообщили, что декларацию о согласовании санкционных мер «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» подписали Албания, Черногория и Норвегия
Страны, претендующие на вступление в Евросоюз, поддержали антироссийские санкции, которые были продлены в сентябре этого года.
В Совете ЕС сообщили, что декларацию о согласовании санкционных мер «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» подписали Албания, Черногория и Норвегия.
Страны-претенденты на вступление в ЕС также поддержали персональные санкции, которые действуют в отношении отдельных граждан России. Сейчас в европейский санкционный список входят 155 физических лиц и 44 юридических лица.