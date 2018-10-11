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11 октября 00:28

Британские спецслужбы установили личность третьего участника покушения на Сергея Скрипаля

Третий подозреваемым в отравлении может оказаться 45-летний Сергей Федотов. По данным британских спецслужб он три раза ездил в Лондон и посещал Чехию вместе двумя другими подозреваемыми

Фото: Крым.Реалии

Третий подозреваемым в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может оказаться 45-летний Сергей Федотов. По данным британских спецслужб, Федотов с 2016 по 2018 гг. три раза ездил в Лондон, а в 2014 году посещал Чехию вместе двумя другими подозреваемыми в отравлении Русланом Бошировым и Александром Петровым. В Чехии они осуществляли слежку за Сергеем Скрипалем.

«Фонтанка» сообщает, что в последний раз Сергей Федоров посещал Лондон 2 марта. В это же время в Великобритании находились Руслан Боширов и Александра Петров. Прибыли они разными рейсами, а вот улетали обратно уже одним рейсом в день отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта.

По данным британской газеты The Telegraph, британские спецслужбы установили личность третьего участника покушения на Скрипалей. Он также является сотрудником ГРУ, а в его обязанности входила разведка на месте перед покушением на Скрипаля.

Пока британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль только двух россиян – Руслана Боширова и Александра Петрова. Российские журналисты выяснили, что под именем Руслана Боширова скрывается Анатолий Чепига, а под именем Александра Петрова – Александр Мишкин. Оба являются действующими сотрудниками Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ).

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