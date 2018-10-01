Российская армия потеряла 112 человек за три года военной операции в Сирии
В Сирии за три года антитеррористической операции погибли 112 российских военнослужащих. Таки данные обнародовал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
В Сирии за три года антитеррористической операции погибли 112 российских военнослужащих. Таки данные обнародовал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Сенатор отметил, что около половина случаев гибели российских военных приходится на авиакатастрофы, в частн7ости, крушения самолетов Ан-26 и Ил-20.
За три года военной операции в Сирии российская армия потеряла восемь самолетов, семь вертолетов, «и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Виктора Бондарева.
Напомним, ВКС России начала антитеррористическую операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. В конце 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Сейчас российские военные присутствуют только на базах Хмеймим и Тартус.
Российский самолет Ан-26 разбился в Сирии в марте 2018 года, в результате чего погибли 39 человек. Самолет-разведчик Ил-20 был сбит ПВО Сирии во время отражения атаки ВВС Израиля 17 сентября. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек.