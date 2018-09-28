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28 сентября 08:03

Британские спецслужбы установили личность третьего отравителя Сергея Скрипаля

Спецслужбы Великобритании совместно с отделением полиции по борьбе с терроризмом установили личность третьего участника отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Британские силовики не назвали имени подозреваемого

Фото: ТВ Центр

Спецслужбы Великобритании совместно с отделением полиции по борьбе с терроризмом установили личность третьего участника отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Британские силовики не назвали имени подозреваемого, но сообщили, что он является сотрудником российской разведки.

Издание The Telegraph со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает, что третий участник отравления помог спланировать операцию еще до того, как оружие против Скрипаля – нервно-паралитический газ «Новичок» - был завезен на территорию Великобритании.

Напомним, что непосредственными отравителями Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские спецслужбы считают сотрудников Гласного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Сами мужчины утверждают, что являются предпринимателями и к силовым ведомствам отношения никакого не имеют.

Тем не менее, российские СМИ раздобыли паспортные анкеты Петрова и Боширова, по которым установили их связь с силовыми ведомствами. Позднее британская организация Bellingcat выяснила, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Последний является сотрудником разведки и имеет звание Герой России.

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