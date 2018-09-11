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11 сентября 07:33

Британские спецслужбы заподозрили в отравлении Сергея Скрипаля еще четверых россиян

Британские спецслужбы сообщили о еще четверых подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По версии Лондона, в отравлении участвовали шесть человек

Британские спецслужбы сообщили о еще четверых подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По версии Лондона, в отравлении участвовали шесть человек - так называемый «отряд чистильщиков».

Издание Daily Mirror сообщает, что непосредственно само отравление совершили некие Руслан Боширов и Александр Петров (по версии Лондона, это вымышленные имена). Еще четыре человека оказывали отравителям поддержку и вели наблюдение.

Британские силовики считают Петрова и Баширова сотрудниками  российской военной разведки, которые по указу властей РФ прибыли в Солсбери для ликвидации Сергея Скрипаля, которые много лет назад был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Для отравления был использован нервно-паралитический газ «Новичок», что стало основанием для обвинения в адрес России в использовании химического оружия.

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