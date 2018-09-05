Британские власти назвали имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
Британские правоохранительные органы назвали имена российских граждан, которые подозреваются в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок»
Британские правоохранительные органы назвали имена российских граждан, которые подозреваются в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок». Это Александр Петров и Руслан Боширов.
Представитель прокуратуры Великобритании сообщил агентству Reuters, что у следствия есть достаточно доказательств причастности указанных лиц к отравлению Скрипалей.
По данным спецслужб, Петров и Боширов прибыли в Великобританию 2 марта, а уехали 4 марта. Именно в этот день без сознания на улице были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль. Подозреваемые останавливались в отеле City Stay, где позднее были обнаружены следы «Новичка».
Британская прокуратура считает, что Александр Петров и Руслан Боширов - это вымышленные имена. Власти страны намерены добиваться от Москвы их экстрадиции.
Петрову и Боширову заочно предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бэйли, хранения и использовании «Новичка» в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бэйли.