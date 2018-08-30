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30 августа 00:02

Россияне стали чаще покупать недвижимость на Кипре и на Мальте ради гражданства

Российские граждане стали активней покупать недвижимость на островах Кипр и Мальта ради получения гражданства. Обе страны выдают свои паспорта в обмен на инвестиции по так называемой «золотой визе»

Российские граждане стали активней покупать недвижимость на островах Кипр и Мальта ради получения гражданства. Обе страны выдают свои паспорта в обмен на инвестиции по так называемой «золотой визе».

Эксперты компании Knight Frank сообщили, что с начала 2018 года спрос россиян на недвижимость в Крыму и на Мальте вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщают Ведомости.

Глава департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Марина Шалаева отметила, что на Кипре в прошлом году россияне в основном покупали жилую недвижимость с целью получения гражданства (70% от всех сделок), то в этом году россияне стали чаще интересоваться коммерческой недвижимостью, в частности отелями.

Также российские граждане интересуются объектами под реконструкцию, поскольку они также попадают под программу «Гражданство в обмен на инвестиции».

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