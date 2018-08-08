Власти США могут признать Россию страной, спонсирующей терроризм
Власти США рассмотрят вопрос о признании Российской Федерации государством, которое спонсирует терроризм. Соответствующий законопроект уже подготовили сенаторы
Власти США рассмотрят вопрос о признании Российской Федерации государством, которое спонсирует терроризм. Соответствующий законопроект уже подготовили сенаторы.
Законопроект под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» внесли на рассмотрение Конгресса США 3 августа. В документе говорится о том, что президент США Дональде Трампе ведет слишком мягкую политику в отношении России, сообщает «КоммерсантЪ».
Сенаторы предлагают заставить Москву отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада и призвать вернуть Крым Украине. Также в документе говорится от необходимости разыскать по всему миру активы президента Владимира Путина.
Помимо этого законопроект также предполагает сведение в единую базу всех существующих санкций против России, заморозку активов семи российских банковских структур и создание национального центра по борьбе с российской угрозой.