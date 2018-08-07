Странам ЕС рекомендовали сократить выдачу паспортов россиянам в обмен на инвестиции
Еврокомиссия призвала руководство стран, входящих в ЕС, сократить объемы выдачи гражданам России и стран СНГ паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции
Еврокомиссия призвала руководство стран, входящих в ЕС, сократить объемы выдачи гражданам России и стран СНГ паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции.
Еврокомиссар Вера Юрова заявила, что Евросоюз «не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег», сообщает РБК со ссылкой на Der Spiegel.
Г-жа Юрова добавила, что официальный Брюссель «с большой настороженностью следит за развитием ситуации с так называемыми золотыми паспортами».
Обладателей так называемых «золотых виз» еврокомиссар назвала «троянскими конями в ЕС» и призвала не предоставлять гражданство «преступникам, которые ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы».
Среди стран Евросоюза чаще всего выдают паспорта в обмен на инвестиции или покупку дорогостоящей недвижимости Кипр, Греция и Мальта.