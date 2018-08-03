Американские сенаторы подготовили законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России
Документ предполагает введение санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц, энергетического и финансового секторов России, «олигархов и государственных предприятий»
Американские сенаторы внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, ужесточающий санкции против Российской Федерации. Сами сенаторы назвали этот документ «всеобъемлющим законодательством, усиливающим санкционное давление на Россию».
Помимо ужесточения антироссийских санкций законопроект ограничивает возможность президента страны отменять или смягчать санкции, сообщает Znak.com.
Документ предполагает введение санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц, энергетического и финансового секторов России, «олигархов и государственных предприятий», а также применение «санкций в отношении российского суверенного долга».
Ранее аналитики заявили, что в случае введения американскими властями санкций против российского госдолга курс рубля обвалится на 15% (до 73 рублей за доллар).