Опубликован рейтинг стран, продающих гражданство иностранцам за деньги
Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран, гражданство которых можно купить за деньги. Самое дорогое гражданство оказалось в Австрии, а самое дешевое - в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде
Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран, гражданство которых можно купить за деньги. Самое дорогое гражданство оказалось в Австрии, а самое дешевое - в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде.
В список Bloomberg включено 10 государств, власти которых предоставляют гражданство всем желающим, у кого на это есть средства.
Так, первое место в рейтинге по дороговизне паспорта заняла Австрия. Иностранцу гражданство этой страны обойдется в 23,75 млн долларов (инвестиции и покупка недвижимости). При этом австрийские власти гарантируют новоиспеченным гражданам полную конфиденциальность.
На втором места расположился остров Кипр. Стать гражданином этой страны можно в обмена на инвестиции в размере 2,375 млн долларов. Замыкает тройку лидеров стран с самыми дорогими паспортами Мальта. Гражданство этого острова стоит около миллиона долларов.
Гражданство Турции можно после покупки недвижимости в этой стране на сумму от 1 млн долларов или перевода на счет в одном из банков стране не менее 3 млн долларов.
Дешевле всего гражданство обойдется в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде - примерно 100 000 долларов, сообщает РБК.
Предложение «гражданство в обмен на инвестиции» весьма популярно у бизнесменов, особенно из России. Российские богачи получают гражданство в других странах на случай уголовного преследования на родине. Впрочем есть и такие, кто просто «коллекционирует» паспорта разных страны.