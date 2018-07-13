Русская «прачечная» размером с замок
В немецкой Тюрингии у семьи российского экс-депутата отобрали исторический замок Райнхардсбрунн, купленный при подозрительных обстоятельствах за 12 млн. евро. Впервые в истории Германии конфисковали чужую собственность, чтобы спасти ее от разрушения
Интерес к неинтересной недвижимости
Когда-то замок Райнхардсбрунн, построенный в середине 19 века, был богат и великолепен. Еще бы – это была летняя резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Здесь любили отдыхать британская королева Виктория и ее муж, хозяин родового имения, принц Альберт.
С тех пор прошло полтора века – от великолепия не осталось ничего. Кругом заросшая травой территория и угрюмые стены обветшалого замка с кое-где выбитыми окнами. Запустение, одним словом.
Как такое могло случиться в Германии – ведь немцы известны своей страстью к чистоте и порядку во всем? Тем более, здание замка многие десятилетия весьма успешно эксплуатировалось и давало государству доход.
Дело в том, что еще со времен ГДР и до начала 2000-х годов в замке располагалась гостиница. После закрытия отеля замок несколько лет пустовал. И пока власти думали, что с ним делать, в 2006 году разрушающийся памятник архитектуры приобрела крохотная строительная фирма из городка Веймар – BOB Consult GmbH. За каких-то 25 тысяч евро. Целую бывшую резиденцию великих герцогов.
Однако, странность была не в этом. Странности начались потом. В 2008 году учредитель BOB Consult GmbH перепродал замок инвесторам из России, которые перед покупкой громко заявили о планах открыть здесь элитную гостиницу. Другими словами, решили вложиться в замок.
Правда, россияне купили как бы не сам замок, а фирму BOB Consult GmbH со всеми ее активами, среди которых числился и замок. Правда, когда стала известна сумма сделки-12 млн. евро, прокуратура Тюрингии стала проявлять к этому самый неподдельный интерес, заподозрив в чистом виде отмывание грязных денег. Немецким следователям удалось нарыть немало.
Главные действующие лица
В самом конце 2008 года владелец строительного бизнеса из России Игорь Харченко отправился в Германию – в деловую командировку. А уже в первый день 2009 года в жизни Харченко, до того известный тем, что строил на далеком российском Севере дома и объекты социальной инфраструктуры, путем прогона сделки через несколько фирм, стал совладельцем замка в Тюрингии.
Замок, а вернее фирму BOB Consult GmbH вместе с замком Харченко купил от имени московской компании «Русинтех». Фирмочка, о которой никто никогда не слышал. А все потому, что эти «рога и копыта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей создали буквально за несколько месяцев до немецкой командировки господина Харченко и, согласно данным Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ее выручка в 2008 году составляла ноль целых ноль десятых.
Однако, вот такая «пустышка» спустя несколько месяцев после рождения покупает активы в Германии аж за 12 млн. евро. Нехилый подъем.
Откуда же взялась такая сумма у безденежной и ничем фактически не занимающейся компании? Как выяснили немецкие следователи, деньги на покупку замка поступили не с пустых счетов «Руситнеха» и даже вообще из России – а со счета некой компании Albany Property S.A., офшора в Центральной Америке – из страны, которая благодаря своему законодательству давно стала пристанищем для всех, кто хочет спрятать деньги от любопытных глаз.
Albany Property S.A., по данным немецких следователей, несмотря на свою удаленность от РФ, принадлежит семье Острягиных – влиятельных российских предпринимателей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Кстати, на момент прохождения сделки глава семейства Анатолий Острягин являлся депутатом – причем, не каким-нибудь там районным – а депутатом Госдумы РФ от «Единой России». Есть в нашей стране такая правящая партия, если кто не слышал.
Так вот, опять же по данным ЕГРЮЛ, контрольный пакет в компании «Русинтех», той самой, что без гроша за душой купила немецкий замок за 12 млн. евро, в 2008 году принадлежал компании «Русинвест», которой в равных долях владели четверо детей Анатолия Острягина. И еще 26% «Русинтеха» принадлежали Игорю Харченко.
То, что в какой-то из компаний переплелись интересы Харченко и Острягиных, еще само по себе ни о чем не говорит. До того, как купить замок в Германии, эти господа уже имели немалый опыт сотрудничества.
В открытых источниках абсолютно спокойно можно найти информацию о том, что строительная компания Харченко активно строила жилье и социальные объекты в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа как раз в тот период времени, когда его возглавлял Анатолий Острягин.
Заказы настолько легко сыпались в компанию Харченко, что в 2002 году он получил подряд даже на строительство монументального здания администрации Пуровского района, что можно было считать верхом благосклонности местной власти к определенному представителю бизнеса.
Анатолий Острягин пошел во власть, став главой Пуровского района, а затем в 2005 году и заместителем губернатора после длительной работы в «Пурнефтегазгеология». Человеком он в своем регионе был влиятельным, не бедным и со связями. Возможно, и одно и другое и третье помогло ему с 2007го по 2011 год депутатствовать в Госдуме, одновременно курируя семейный бизнес, которым на бумаге распоряжались его сыновья.
После сложения с себя депутатских полномочий глава семейства Острягиных сбросил с себя «овечью шкуру» и плотно занялся делами. А их было немало. На его сыновей, в депутатскую бытность папы, в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах России были записаны десятки компаний, в сферу интересов которых входили и продолжают входить логистические услуги в нефтегазовой отрасли, недвижимость, стеклозавод, и даже агрофирма и т.д. и т.п.
Странная покупка
Изучив сделку с замком, в 2009 году прокуратура города Эрфурта завела дело по подозрению в отмывании денег. И в данном случае не только заоблачная сумма покупки привлекла внимание сыщиков – но и то, как проходила сама процедура сделки купли-продажи.
А было это так: по договору от 31 декабря 2008 года «Русинтех» Харченко (только что прибывшего в Германию) и семьи Острягиных стал владельцем BOB Consult GmbH, выкупив 100% уставного капитала, составлявшего 25 050 евро.
Уже на следующий день Игорь Харченко стал исполнительным директором BOB Consult GmbH, а чуть погодя от имени этой фирмы взял кредит на 12 млн. евро у офшорной компании Albany Property S.A., которая, напомним, принадлежит семье Острягиных.
Спустя два дня после получения столь значительного транша, Харченко перевел деньги на счет продавца BOB Consult GmbH, рассчитавшись с ним за покупку этой фирмы и принадлежащего ей замка фактически деньгами этой же фирмы, взятыми ею в кредит. Да еще и повесив 12 млн евро долга на крохотную компанию из Тюрингии – бывшего владельца замка, которая не вела никакой хозяйственной деятельности и цена которой была грош в базарный день. Ну, или если точно, ровно 1 евро по оценкам местных экспертов.
Правда, выяснив все это, следователи так и не докопались до сути – какова судьба тех самых 12 млн евро и был ли продавец в сговоре с покупателями, так сказать, за «долю малую», или те использовали его в темную, как марионетку.
Тем не менее, прокуратура подозревала всех участников сделки – хотя следствие так и закончилось ничем. Продвинуться в расследовании немецким сыщикам могли помочь российские следственные органы, к которым немцы обращались за помощью – поскольку большинство «фигурантов» были из России. Но…
«Сотрудничества со следственными органами в России не было», – так вежливые немцы прокомментировали фактическое игнорирование нашей фемиды на запросы немецких следователей о правовой помощи.
Семья Харченко – игра на грани фола
А пока следаки Тюрингии тщетно пытались вышибить лбом стену, российские граждане, участвовавшие в покупке замка, и вовсе вошли во вкус. Дело в том, что 12 миллионами подозрительной вокруг замка Райнхардсбрунн история не закончилась. Судя по всему, Игорь Харченко осуществил еще одну комбинацию – почти на 10 миллионов евро – при участии уже своего сына Алексея.
Харченко-младший был в 2008 году назначен своим отцом и Острягиными (куда уж без них?) исполнительным директором «Русинтеха» – тех самых «рогов и копыт», от имени которой осуществлялась покупка замка в Германии за офшорные деньги.
Алексей Игоревич Харченко в октябре 2009 года подписал с отцом контракт, который может войти во всемирные учебники для будущих «остапов бендеров». Согласно этому простейшему на первый взгляд договору, в том случае, если Харченко-старший будет уволен с поста должности исполнительного директора BOB Consult GmbH, ему полагалась материальная компенсация – без малого 6 млн евро.
Папа не стал оставаться в долгу у сына и став директором BOB Consult GmbH, решил выплатить Алексею гонорар за некие бизнес-консультации. Сумма поражает – более 3 млн. евро. Однако, у BOB Consult GmbH за душой не было ни гроша – поэтому в залог обеспечения выплаты этого сказочного гонорара был внесен несчастный замок Райнхардсбрунн.
О таких «высоких» отношениях отца и сына, кстати, свидетельствуют документы Эрфуртского суда, рассматривавшего в 2015-2017 годах дело по обвинению Игоря и Алексея Харченко в растрате средств BOB Consult GmbH.
Согласно этим документам, Острягины якобы ничего не знали о махинациях, которые проворачивали у них за спиной нанятые ими менеджеры. В итоге немецкая фемида, промучившись с этими двумя Харченко, так и не доказала никакого «мошенства» с их стороны назначенных ими менеджеров. После двух месяцев пребывания в немецкой тюрьме их выпустили на свободу, и по процедурным причинам временно приостановив рассмотрение дела, связанного с Райнхардсбрунном.
Позже дело, связанное с замком, было «поглощено» другим, более серьезным делом: прокуратура подозревает Алексея и Игоря Харченко в даче ложных показаний в суде по хозяйственному спору с одной из немецких фирм, на основании которых россияне пытались взыскать с немецких партнеров несуществующий долг на сумму более 3 млн евро.
Что же касается замка, то с 2013 года исполнительным директором тюрингской фирмы BOB Consult GmbH является Константин Острягин – младший сын экс-депутата Анатолия Острягина. Согласно данным в немецком реестре компаний, Острягин-младший проживает в Лондоне и по утверждению жителей близ расположенных к замку городков Эрфурт и Фридрихсрод, сюда носа не кажет и интереса к замку не проявляет.
Зачем лондонцу и его сибирским родственникам рушащийся замок, и зачем было тратить столько денег на исторический объект, которым уже 10 лет никто не занимается? Немецкие следователи считают, что это банальное отмывание денег. Но доказать это пока не смогли.
Русских «наперсточников» лишили имущества
Тем временем, пока следователи пытались докопаться до истины, власти Тюрингии заботил сам замок. Вернее, его состояние. Несколько лет назад местному правительству даже пришлось выделить 70 тысяч евро для того, чтобы отремонтировать крышу и спасти старинные фрески в одном из залов замка. И именно безразличие хозяев замка, а не подозрение в уголовщине, вынудили власти федеральной земли задуматься о дальнейшей судьбе этого памятника истории.
В общем, местные чиновники всерьез подняли вопрос о национализации замка и в начале 2017 года начало Земельное административное ведомство в Эрфурте начало экспроприации. Раньше такое возможно было в Советском союзе в первые годы его существования да еще в ряде третьих стран, где плевали на общепринятые мировые стандарты. Однако, пойти на такой прецедент немцев вынудила не меркантильность – а любовь к собственной истории.
В последнее время замок Райнхардсбрунн принадлежал, как свидетельствуют документы из реестра, вышеупомянутой офшорной фирме Острягиных Albany Property S.A., у которой и занимали круглую сумму на покупку замка.
В мае 2011 года Харченко продал замок вместе с BOB Consult GmbH компании из Белиза за 12 млн евро, погасив, таким образом, долг, который висел на балансе немецкой фирмы. Никуда не делись и почти 10 млн долгов перед Игорем и Алексеем Харченко. Более того, на этот долг набегает пеня в 5% годовых.
Ради справедливости скажем, что немцы не сразу взялись за «экспроприацию». Не единожды правительство Тюрингии требовало от Константина Острягина усилий по ремонту и сохранности замка. Когда в ответ на молчание Острягину было предложено самому отказаться от этого объекта, лондонский россиянин мгновенно предложил выкупить у него Райнхардсбрунн за 1 евро. Но в Эрфурте вежливо отказались и причина для этого была.
Дело в том, что вместе с замком Тюрингии достались бы и многомиллионные долги. Да-да, по тому самому удивительному договору между отцом и сыном Харченко, где младшему должны кучу денег за «консультации», а старшему еще больше должны за увольнение с должности исполнительного директора.
«Замок выкупим – но без долгов», предложили хитрецам немецкие чиновники. Хитрецов такой расклад не устроил. Но и правительство Тюрингии больше не могло смотреть, как разрушается памятник истории у них под носом. И чиновники начали действовать.
Комментируя несколько лет назад происходящее вокруг замка Райнхардсбрунн в интервью изданию Thüringer Allgemeine, нынешний глава правительства Тюрингии, а тогда еще оппозиционный политик Бодо Рамелов назвал российских хозяев «наперсточниками». Кстати, Рамелов был главным сторонником национализации замка и добивался этого лично.
И, видимо, чувствуя свою правоту и уверенность в том, что задуманное они доведут до логического конца, правительство Тюрингии уже запланировало в бюджете на 2018-2019 годы 1,9 млн евро на начало восстановительных работ в Райнхардсбрунн и 5 млн. евро на первоочередной ремонт. А всего, по расчетам местных экономистов, на полное восстановление замка придется потратить от 30 до 40 млн евро.
Но это будут деньги, потраченные на собственность государства – ибо, сейчас уже известно о том, что многострадальный замок Райнхардсбрунн у семьи экс-депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Острягина конфисковали.
Честь и хвала немецким чиновникам, рискнувшим пойти на такой шаг ради сохранения собственной истории. Хотя в огород фемиды можно бросить камень – ведь все эти «наперсточники», упоминавшиеся в этой статье, судя по всему, все равно остались в выигрыше. Это замок стоит грязный и неубранный – а все остальное уже давно… «отмыли».
По материалам издания – Deutsche Welle