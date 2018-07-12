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12 июля 00:11

Сотрудники FIAT устроят двухдневную забастовку из-за перехода Криштиану Роналду в «Ювентус»

Сотрудники итальянского завода FIAT сообщили о планах провести забастовку из-за перехода португальского футболиста в туринский «Ювентус»

Фото: goal.com

Сотрудники итальянского завода FIAT сообщили о планах провести забастовку из-за перехода португальского футболиста Криштиану Роналду в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала». Работники завода возмущены тем, что часть трансферной суммы выплатил холдинг Exor, которому принадлежит FIAT.

Забастовка продлится с 15 по 17 июля, сообщает «Медуза».

Сотрудники FIAT заявили, что руководство говорит им о трудных временах, а в это время тратит крупную сумму на футболиста.  «Пока рабочие и их семьи затягивают пояса больше и больше, компания решает инвестировать много денег в одного-единственного человека. Это честно? Это нормально, когда один человек зарабатывает миллионы, пока остальные семьи едва могут дотянуть до середины месяца?», - возмущаются сотрудники компании.

10 июля стало известно о переходе Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в итальянский «Ювентус». Итальянцы заплатили за португальского футболиста 100 млн евро, а его зарплата составит 30 млн евро в год.

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