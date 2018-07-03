Британские спецслужбы установили подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
Спецслужбы Великобритании установили подозреваемых в отравлении ядовитым веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В причастности к этому преступлению подозреваются два человека, которые сейчас находятся в России
Спецслужбы Великобритании установили подозреваемых в отравлении ядовитым веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В причастности к этому преступлению подозреваются два человека, которые уехали из Великобритании через сутки после отравления.
Британские правоохранительные органы назвали результаты расследования «большим прорывом». По данным силовиков, подозреваемые в отравлении Скрипалей в настоящее время находятся в России, сообщает издание The Sun.
Скотланд-Ярд намерен добиваться уголовного наказания для причастных к совершению преступления в Солсбери, хотя сделать это будет непросто, так как подозреваемые покинули территорию Великобритании.
Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был найден без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Вместе с ним также без сознания находилась и его дочь Юлия, которая накануне прилетела из Москвы. По данным британских спецслужб, Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества типа «Новичок», который был создан в СССР.
В Лондоне считают, что к отравлению причастны российские власти. В Москве обвинения в свой адрес отрицают и требуют предоставить им материалы дела.
После выписки из больницы Сергей и Юлия Скрипаль находятся в неустановленном месте на территории Великобритании под охраной.