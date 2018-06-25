Власти Италии запретили оказывать помощь тонущим судам с мигрантами
Власти Италии запретили спасать тонущих мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страну. Соответствующее распоряжение власти дали спасательным кораблям
Власти Италии запретили спасать тонущих мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страну. Соответствующее распоряжение власти дали спасательным кораблям.
Оказывать помощь нельзя ни в коем случае, даже если лодки с мигрантами посылают сигналы SOS, сообщает издание The Independent.
В минувшее воскресенье итальянские спасатели получили по меньшей мере шесть сигналов бедствия от судов, которые занимаются нелегальной перевозкой беженцев из стран Северной Африки. Официальный Рим запретил спасать людей и переложил ответственность за их судьбу на власти Ливии, так как эти суда якобы находились в территориальных водах этой страны.
Власти Италии объяснили свой приказ не оказывать помощь тонущим мигрантам тем, что страна больше не может принять ни одного беженца.