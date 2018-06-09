Я не я – и «матрешка» не моя
Немецкие журналисты провели собственное расследование и выяснили, что с большой долей вероятности российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует на территории Германии элитную недвижимость на 1 миллиард евро
Разрушить театр, построить ТЦ – это по-нашему
В самом сердце Западного Берлина на бульваре Курфюрстендамм расположен комплекс зданий Kudamm-Karree, вмещающий два знаменитых берлинских театра. Несколько лет назад у Kudamm-Karree сменился владелец, который отказался продлять с легендарными театрами договоры аренды. Сразу пошли вопросы – может, новый хозяин хочет больше денег за аренду? Вовсе нет. Огромный комплекс, как выяснилось, будут сносить. А на его месте со временем появится новый торговый центр (такое ощущение, что в Россию-матушку попал).
Здесь стоит отметить, что дело все-таки происходит в Германии, где очень трепетно относятся к различного рода достояниям – историческим, культурным, архитектурным. Да и просто в силу сложившихся традиций там не принято, как у нас, в угоду очередному ТЦ рушить что-то, что дорого сердцу многих граждан.
Именно это обстоятельство заставило немецких журналистов задуматься – почему такое стало возможным. Знаменитая газета Berliner Zeitung по итогам расследований детально рассказала свои версии в трех больших статьях. Этой же теме был посвящен 7-минутный репортаж присоединившихся к расследованию журналистов телерадиокомпании SWR, показанный вечером 16 мая в экономическом тележурнале Plusminus первого канала немецкого телевидения ARD.
Журналисты дергали за разные ниточки и в итоге связали их в большой клубок, в конце которого замаячил российский олигарх и друг Путина – Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями ЕС после 2014 года.
«Принцип матрешки»
Именно так называется схема, по которой конечный владелец хочет остаться в тени, владея объектом через людей, фирмы и оффшоры, которые визуально к нему никакого отношения не имеют.
Смысл действия такой схемы в Германии со стороны Ротенберга, если уж речь ведем о нем, вполне понятен. Бизнесмен попал под западные санкции – и будь он хозяин этих «заводов и пароходов», так сказать, по «первой линии», их бы у него моментом конфисковали. По примеру того, как это случилось в Италии.
Хотя немецкие журналисты не исключают, что первоначально такая сложная схема задумывалась для того, чтобы уходить от налогов – а уж потом пригодилась и после введения санкций против российских богачей.
Считается, что явным признаком отмывания денег являются завышенные цены. Так вот, за Kudamm-Karree, по данным газеты, было заплачено 170 миллионов евро и это была крупнейшая сделка с берлинской коммерческой недвижимостью в 2014 году.
Более того, она была крупной настолько, что несколько серьезных девелоперов вышли из тендера, сочтя запрошенную продавцом сумму чрезмерной. После ухода конкурентов участок спокойно приобрела «в интересах частных инвесторов» малоизвестная мюнхенская фирма Cells Bauwelt немецкого предпринимателя Кристиана Эллеке. Совсем как у нас, когда никому неизвестная фирма с уставным капиталом в 10 тыс. руб. выигрывает миллиардный господряд.
Тем не менее, чем бы хитрецы не руководствовались, газета Berliner Zeitung задалась вопросом – как стало возможным, что две исторические сцены не оказались под защитой государства. С этого и началось расследование, в ходе которого «следопыты» натолкнулись на клубок офшорных фирм и на загадочных российских инвесторов, которые, как полагает издание, скупают в Германии элитную недвижимость в интересах именно Аркадия Ротенберга.
Расследование напоминало целый детективный сериал, серия за серией показывающий, что комплекс зданий величиною в два с половиной футбольных поля в самом сердце западной части Берлина, после целого ряда транзакций, в которых поучаствовал и Deutsche Bank (замешанный, кстати, в сомнительных сделках в России) оказался под контролем группы взаимосвязанных фирм, зарегистрированных в оффшорах, раскинутых по всему свету. Там тебе и Люксембург, и Панама, и Британские Виргинские острова, и Кипр с Белизом.
Конечно, немецкие правоохранители знакомились с расследование журналистов – но как-то… слишком спокойно. Например, заместитель председателя Союза немецких криминальных полицейских Себастиан Фидлер говорил, что то, что нарыли журналисты – еще не преступление «фигурантов». Хотя согласился, что «во всех делах об отмывании денег», которые приходилось расследовать ему и его коллегам, использовались «точно такие же конструкции», позволяющие скрывать имена подлинных бенефициаров.
А тем временем, пока журналисты бьют тревогу, а немецкая фемида помалкивает, Германия уже прощается со своими достопримечательностями. На роскошном берлинском бульваре Курфюрстендамм уже начали расчищать площадку под новый торговый центр, и совсем скоро под снос пойдет комплекс зданий Kudamm-Karree с двумя знаменитыми театрами.
«Актеры первого плана»
Кстати, выясняя, где фирма Cells Bauwelt взяла денег на покупки дорогих объектов, Berliner Zeitung натолкнулась в Панаме на компанию Dorado Servises и на имя ее российского владельца Михаила Опенгейма. Раньше о нем слышали разве что в контексте организации художественных выставок и пробегов антикварных автомобилей, пишет газета. Тоже удовольствие не из дешевых – и все-таки выставка картин и покупка коммерческой недвижимости стоимостью в сотни миллионов евро – это, как говорится, небо и земля. И совершенно непонятно, где данный «господин-оформитель» взял денег для участия в столь крупных инвестиционных проектах. По крайней мере, записи о его трудовых подвигах и шагах по карьерной лестнице исчезли – как подозревают журналисты, не случайно.
Свое предположение относительно происхождения этих денег у организатора выставок немецкая газета делает, ссылаясь на расследования российских коллег - согласно им Михаил Опенгейм тесно связан с предпринимателем Аркадием Ротенбергом и, возможно, даже отвечает в его бизнес-империи за финансовые транзакции.
Так же в ходе журналистского расследования выяснилось, что у Михаила Опенгейма и вышеупомянутого Кристиана Эллеке помимо Kudamm-Karree, есть в Берлине и другой совместный «интерес»: фешенебельная гостиница Das Stue. Эллеке приобрел ее в июле 2017 года, но потом перепродал контрольный пакет фирме, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и расположенной по адресу, на который журналисты Berliner Zeitung и SWR, в ходе расследования, наталкивались еще не один и не два раза. Адрес, судя по всему, выполняет роль обыкновенного «почтового ящика» - там зарегистрированы десятки компаний.
В итоге всех этих манипуляций образовалась весьма запутанная схема неочевидной, но все-таки взаимосвязи различных фирм, инвесторов, кредиторов и подозрительных покупателей дорогой недвижимости. Глядя на нее, Маркус Майнцер из организации Tax Justice Network, борющейся против глобального уклонения от налогов, говорит вполне конкретную вещь: «Очень бросается в глаза, что многие нити… приводят к людям, которые тесно связаны с Ротенбергом». Это, по словам эксперта, позволяет предположить, что в конце этой цепочки объектов недвижимости стоит именно он как их собственник. Но именно предположить – потому что, схемы действительно сложны и отточены – не подкопаться.
Так что, господин Ротенберг всего лишь предположительно собственник, как полагают немецкие журналисты, как минимум пяти объектов. Это, помимо упомянутых Kudamm-Karree и Das Stue в Берлине, люксовая гостиница Sofitel Frankfurt Opera во Франкфурта-на-Майне, роскошный жилой и офисный комплекс Palais an der Oper в Мюнхене, а также престижный офисный комплекс LES 1 в Гамбурге. И везде, согласно документам владения, его хата с краю.
Кстати, франкфуртская гостиница была куплена в 2016 году предположительно за 245 миллионов евро, и в сделке принимал участие все тот же Кристиан Эллеке, а деньги в нужный момент, как золотая рыбка из морской волны, вынырнули из оффшоров – и понятное дело, непонятно от кого.
И вот еще «совпадение». С того же адреса на Британских Виргинских островах, где нашли пристанище десятки компаний, о котором мы уже упоминали в связи с покупкой гостиницы Das Stue, поступила и основная часть тех 260 миллионов евро, которые были заплачены в 2012 году за комплекс в центре Мюнхена. В общей сложности, подсчитали журналисты, пять объектов обошлись в 1 миллиард евро. Вопрос – из чьего конечного кармана деньги?
Германия – рай для нелегальных денег… российских
Еще одна связь между всеми этими пятью объектами, которую обнаружила Berliner Zeitung – это то, что всеми ими управляет один человек - Денис Вольнянский, финансовый директор франкфуртской фирмы Clarus Management, собственник которой зарегистрирован на… Британских Виргинских островах.
О фирме Clarus финансовый и девелоперский мир еще несколько лет назад ничего не знал. Просто потому, что этой организации не существовало в природе. На свет фирма появилась осенью 2014 года - спустя несколько месяцев после того, как Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список ЕС. И на зависть конкурентам мгновенно отхватила несколько жирных «кусков» в управление. Ну, и из этого можно счделать опять же предположение, что уже тогда российские олигархи начали подчищать «хвосты» и готовить запасные схемы для того, чтобы сохранить свой бизнес и недвижимость за рубежом.
Так что, хоть кое-где и накрыв наших богачей волной, по большому счету санкции не оказались тем реальным инструментом, который мог реально пошатнуть наших «ротенбергов». В силу этого журналистам Berliner Zeitung, проделавшим немалый путь к выявлению истины, остается лишь с сожалением цитировать своих собеседников в немецких правоохранительных органах, которые, указывая на слабую систему контроля, в один голос признают: «Германия – рай для нелегальных денег». Мы же от себя добавим – российских денег.
При этом против таких «матрешкиных схем» оказывается бессильным местное законодательство. Журналисты направляли запрос в министерство экономики ФРГ: что оно намерено предпринять после публикации всех собранных фактов?
«В данном случае ответственны прокуратуры или таможенные службы. Федеральное правительство не является следственным органом» – таков был официальный ответ немецких чиновников немецким журналистам.
Но те, на кого кивают чиновники, тоже не торопятся заниматься этим. Выходит, санкции поднимают лапки кверху перед большими деньгами? И выходит, что российским олигархам не только на Руси жить хорошо?