Десятки россиян стали фигурантами расследования о «недоказанном богатстве» в Великобритании
Власти Великобритании начали расследование в отношении 120-140 иностранных граждан, капитал которых мог быть заработан преступным путем. Большая часть подозреваемых - это граждане России либо связанные с Россией лица
Власти Великобритании начали расследование в отношении 120-140 иностранных граждан, капитал которых мог быть заработан преступным путем. Большая часть подозреваемых - это граждане России либо связанные с Россией лица.
Расследованием занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Все фигуранты расследования - это владельцы крупных состояний.
Директор NCA Дональд Тун сообщил изданию The Times, что при выборе объекта расследования его группа не ориентируется на гражданство подозреваемых. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства», - пояснил г-н Тун.
При этом глава NCA признался, что большинство фигурантов расследования имеют российское гражданство, а поводом для расследования послужили новые санкции против россиян, введенные 6 апреля 2018 года Минфином США.
Одновременно с выяснением источников происхождения британские силовики намерены проверить законность выдачи некоторым богатым россиянам инвестиционных виз. Напомним, ранее российские СМИ сообщали о трудностях с продлением такого типа визы у миллиардера Романа Абрамовича. По неофициальным данным, британские власти потребовали от бизнесмена объяснить источник происхождения его капитала.
С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния иностранных граждан. Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тысяч фунтов, британские власти смогут заморозить их активы.