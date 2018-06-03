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03 июня 12:35

Десятки россиян стали фигурантами расследования о «недоказанном богатстве» в Великобритании

Власти Великобритании начали расследование в отношении 120-140 иностранных граждан, капитал которых мог быть заработан преступным путем. Большая часть подозреваемых - это граждане России либо связанные с Россией лица

Фото: poetrysilver.ru

Власти Великобритании начали расследование в отношении 120-140 иностранных граждан, капитал которых мог быть заработан преступным путем. Большая часть подозреваемых - это граждане России либо связанные с Россией лица.

Расследованием занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Все фигуранты расследования - это владельцы крупных состояний.

Директор NCA Дональд Тун сообщил изданию The Times, что  при выборе объекта расследования его группа не ориентируется на гражданство подозреваемых. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства», - пояснил г-н Тун.

При этом глава NCA признался, что большинство фигурантов расследования имеют российское гражданство, а поводом для расследования послужили новые санкции против россиян, введенные 6 апреля 2018 года Минфином США.

Одновременно с выяснением источников происхождения британские силовики намерены проверить законность выдачи некоторым богатым россиянам инвестиционных виз. Напомним, ранее российские СМИ сообщали о трудностях с продлением такого типа визы у миллиардера Романа Абрамовича. По неофициальным данным, британские власти потребовали от бизнесмена объяснить источник происхождения его капитала.

С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния иностранных граждан. Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тысяч фунтов, британские власти смогут заморозить их активы.

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