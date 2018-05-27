В Сирии во время атаки террористов погибли два российских военных советника
В Сирии во время обстрела погибли два российских военных советника. Еще пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России
В Сирии во время обстрела погибли два российских военных советника. Еще пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.
Инцидент произошел в провинции Дейр эз-Зор. Артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте, сообщил РИА Новости представитель Минобороны.
Бой продолжался около часа. Были убиты 43 террориста, российская сторона потеряла двух военных советников. Пятеро военнослужащих получили ранения, позднее в Минобороны сообщили о гибели двух раненых.
Когда проходил бой, не уточняется. Издание «Чита.ру» сообщает, что при обстреле 23 мая в Сирии погибли четверо забайкальских военных, двоих из них - старшего лейтенатна и сержанта - похоронят 27 мая.
В том же бою погибли два жителя Башкирии, которые служили в Забайкальском крае. От Минобороны информации об этом не поступало.