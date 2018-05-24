Международная следственная группа выяснила принадлежность «Бука», сбившего малазийский «Боинг»
По данным следствия, зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший пассажирский самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны РФ в Курской области
Международная следственная группа по делу о сбитом в Донецкой области малазийском «Боинге» установила причастность российских военных к авиакатастрофе. По данным следствия, зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший пассажирский самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны РФ в Курской области.
К такому выводу следственная группа пришла на основании фотографий и видеозаписей из социальных сетей, сделанных по пути следования «Бука» из Курской области 23-25 июня 2014 года.
База 53-й бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском. Комплекс «Бук» вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 единиц военной техники, в том числе шести «Буков».
Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях, и установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска.
Отличительные черты «Буков», принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области. Вся техника была пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады. Только одна военная машина была пронумерована тройкой, сообщает «Дождь».
Представитель Международной следственной группы Уилберт Паулиссен сообщил, что сейчас устанавливаются имена тех, кто отдал приказ о запуске ракеты. Следователь призвал людей, у которых есть информация, которая может помочь следствию, связаться с Международной следственной группой, которая гарантирует безопасность информаторов.
Международная следственная группа в докладе о предварительных результатах расследования ранее уже сообщала, что «Бук» прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера.
Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на территории Донецкой области 17 июля 2014 года в разгар военных действий между ополченцами и национальной гвардии Украины. В результате авиакатастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.