Авиационные власти США разрешили Boeing делать складные крылья для самолетов
Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование складного крыла у пассажирских самолетов Boeing 777X, которые могут перевозить до 400 пассажиров
Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование складного крыла у пассажирских самолетов Boeing 777X, которые могут перевозить до 400 пассажиров.
По данным агентства Bloomberg, складные крылья Boeing будут сделаны не из алюминия, а из композитов углеродного волокна, которые являются более крепкими и легкими. Данная технология позволяет дополнительно к 212 футам (около 65 метров) крыла добавить еще 23 фута (7 метров).
Поскольку после увеличения длины крыла они не смогут проходит в ворота ангаров было принято решение ввести технологию складного крыла. Они будут складываться только после приземления самолета, однако в воздухе им не позволят сделать это специальный набор блокирующих механизмов.