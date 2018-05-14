Забытый чешский комиссар – бравый солдат Швейк
Нет, автор этих строк, конечно же, прекрасно знает, что комиссаром легендарной Красной Армии был не толстый весельчак и балагур Швейк, доводивший до полного исступления свое войсковое командование армии лоскутной разваливающейся буквально на части Австрийской Империи точным и дословным исполнением всех их порой полностью идиотских приказов. А тот, кто придумал этот уникальный образ, ставший на многие десятилетия столетия двадцатого и, не смотря на всякого рода политические перипетии и бесконечные «бархатные революции» перескочившего рубеж столетия двадцать первого, своеобразной визитной карточкой настоящей чешской сатирической литературы.
30 апреля 2018 года исполнилось 135 лет со дня рождения самого известного и, как это не покажется парадоксальным, - самого забытого в последнее время чеха – Ярослава Гашека.
Известного – потому что практически во всех странах Мира был переведен на местные языки и издан его уникальный роман «Похождения бравого солдата Швейка». А забытого – потому что последние 15-20 лет и в самой Чехии, и в странах Восточной Европы, и даже в России, которой он отдал львиную долю своей недолгой, но весьма насыщенной жизни, сделали все возможное для того, чтобы практически стереть из памяти творчество этого «возмутителя спокойствия».
В связи с этим невольно возникает вопрос: а почему же все происходит именно так?
Кому и чем не угодил этот постоянно метавшийся в поисках истины неуёмный человек? Сначала свято веривший в идеалы анархии. Затем – угодивший в Чешский Легион и прямиком отправившийся утихомиривать взбунтовавшуюся «российскую чернь». А потом вдруг оказавшийся сам в рядах этой «черни»! И не в роли послушника или вольнонаемного, а в роли «активного борца за справедливость»! И даже ставший комиссаром!
Для того, чтобы ответить на все эти весьма непростые вопросы, нужно, хотя бы в общих чертах, представить, что творилось в Мире и в судьбе этого удивительно талантливого чеха сто лет назад.
На рубеже XIX и ХХ веков в Мире происходили такие исторические события и такие исторические переломы, которые не могли не породить личностей подобных Гашеку.
Начавший свою жизнь как безрассудный гуляка и бесшабашный разгильдяй, тяготеющий к анархизму, он постепенно превращается в убежденного борца за новую справедливую жизнь. И очень быстро взрослеет. А, повзрослев, понимает, что не сможет строить эту самую «новую жизнь» вдали от своей исторической Родины – Чехии.
Но, там – в Чехии – его никто не ждет!
В отличие от Советской России, из которой он прибывает к себе на Родину, в новом нарождающемся государстве Чехословакии процветают другие порядки и другие нравы.
Да еще и сказывается тот фактор, что большая часть той самой белой «контры», против которой комиссар Гашек сражался в рядах Красной Армии, уже прочно осела в новой Чехословакии. И фактически обрела здесь для себя вторую Родину. И в Гашеке в связи с этим шла постоянная борьба двух начал: общечеловеческого – гуманного и классового – политического. А жить в условиях раздвоения личности он не привык.
Да и, сложно это для неординарной творческой личности!
Поэтому начались бесконечные искания истины, скитания, переезды. Началась жизненная неустроенность и сумбур. Что обычно кончаются либо сумасшедшим домом, либо тюрьмой! Поэтому, когда Ярослав время от времени появлялся в поле зрения своих сотоварищей, это неизменно приводило их в замешательство. Ибо, слухи о его смерти (и даже – казни) неоднократно распространялись в чешском обществе.
Еще когда он только возвратился на Родину из России, то сразу же ознакомился с несколькими некрологами о себе.
Вот как он сам вспоминает это время:
«Вернувшись на родину, я узнал, что был трижды повешен, дважды расстрелян и один раз четвертован дикими повстанцами киргизами у озера Кале-Исых. Наконец, меня окончательно закололи в дикой драке с пьяными матросами в одесском кабачке».
Спасением в подобного рода ситуации могло быть лишь одно – творчество! Но, привыкший к вольной и достаточно разгульной жизни комиссар, мечтающий об установлении «общества справедливости» и на своей Родине, естественно, в столичных условиях никаким творчеством заниматься не мог. Пражская жизнь его затягивала в водоворот совершенно иных событий!
Поэтому однажды комиссар Гашек садится в поезд и едет на маленькую едва приметную на карте станцию под названием Липнице над Сазавой. И здесь начинается последняя и, возможно, - самая яркая страница его жизни! Здесь же обретает свою жизнь уникальный литературный герой, прославивший Чехию на весь Мир - Бравый Солдат Швейк!
Здесь, в этом маленьком посёлочке, в котором и сегодня (сто лет спустя) живет всего лишь около 600 человек, комиссар Гашек приобретает себе небольшой домик и начинает активно работать над романом «Похождения бравого солдата Швейка».
И к августу 1921 года 1-й том романа уже был готов! Но! Чешская пресса тут же объявляет этот роман аморальным, и ни одно издательство не берется его печатать!
Однако, они не учли, что комиссар Гашек уже прошел прекрасную школу организатора издательского дела. Поэтому, он берется за издательство сам лично. Создает свое собственное издательство. И – роман получает грандиозный успех! К 1922-му году 1-й том переиздается трижды!
А Гашек продолжает писать! И Швейк постепенно становится кумиром миллионов чехов! И не только чехов!
Вот только силы «комиссара Гашека» с каждым месяцем покидают все быстрее и быстрее.
Он пытается закончить начатый роман. Пишет вторую, третью, четвертую часть…
Но… Происходит неизбежное! Сбываются тысячекратные предсказания о скорой кончине этого неугомонного человека… Причем, на самом подъеме его творческих возможностей!
Впрочем, с Судьбой не поспоришь! И четвертая часть романа о бравом солдате Швейке так и остается незаконченной…
Ему не было и сорока… А он написал такое, что переведено практически на все языки Мира, и что читают с огромным восхищением во всех уголках нашей необъятной планеты.
Теперь сюда, к месту его безвременной кончины (ибо, как же можно еще назвать кончину молодого сорокалетнего мужчины, едва набравшего свою творческую силу?) практически ежегодно собираются известные писатели, литературные критики, общественные деятели и переводчики из разных стран Мира. Собираются не просто для того, чтобы почтить память этого уникального в своем роде писателя. А для того, чтобы приобщиться к «Эпохе бравого солдата Швейка», так неподражаемо созданной пером поистине великого чешского писателя – Ярослава Гашека.
Жаль только, что творчество любого великого мыслителя и любого великого мастера слова в этом Мире всегда были подвластны текущей политической конъюнктуре.
Не минула сия чаша и Ярослава Гашека. В социалистической Чехословакии (также, как и в СССР) творчество его и, в первую очередь, роман «Похождения бравого солдата Швейка» изучали даже в школьной программе. Но, с приходом «новой волны демократии» в 90-е годы прошлого века, навеянной нам почему-то представителями «дикого Запада» и принятой на-ура нашими доморощенными реформаторами-демократами, новоявленные руководители России и стран Восточной Европы посчитали зазорным вспоминать о своем славном революционном прошлом. И вместе с ним в корзину выбросили лучшие произведения литературы.
Так из школьных программ ушли Максим Горький, Алексей Толстой и… Ярослав Гашек.
Их посчитали «пережитками большевистского прошлого»!
А на смену им пришла пошлость и серость!
Видимо, кого-то очень не устроило то, что в книгах Ярослава Гашека эта пошлость и серость показаны слишком ярко, слишком натурально и слишком ядовито. И слегка глуповатый на вид Бравый Солдат Швейк весьма быстро и весьма четко определяет «кто есть кто» и учится ориентироваться в «мире идиотов». При это, почему-то, все считают идиотом именно его, даже не пытаясь внимательно осмотреться по сторонам и вникнуть в суть происходящего!
Так вот! 90-е годы прошлого столетия невольно вернули нас в ту самую эпоху! И Бравый Солдат Швейк вольно или невольно стал весьма актуальной политической фигурой! А, посему, стал весьма опасен! И, видимо, именно поэтому в один прекрасный момент – вылетел из всех школьных программ!
Но! Времена меняются. Эпоха попыток превратить и Россию, и Чехию, и всю Восточную Европу в некую Резервную Территорию, населенную исключительно идиотами, способными лишь на послушное исполнение тупых команд с Запада, постепенно кончается. И, наверное, пора поставить вопрос о возврате в школьные программы всех стран Восточной Европы изучение творчества этого уникального чешского писателя – Ярослава Гашека. И, в первую очередь, конечно же, - его бессмертного сатирического романа «Похождения бравого солдата Швейка». И пора прекратить пугать молодежь тем, что Гашек был «комиссаром»!
Да! Он был комиссаром! Не от страха за собственную шкуру и не по глупости, как это пытается представить сегодня кое-кто на Западе! И не за кусок хлеба! Он был комиссаром по своим человеческим убеждениям! Которых сегодня, ох, как многим не хватает!
Он много напутал в своей жизни. Много накуролесил. Многое мог бы еще совершить и написать, если бы преждевременная кончина не оборвала его короткую жизнь.
В свои неполные сорок он был большим философом.
Об этом можно судить хотя бы по таким написанным им строкам:
«Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, рваной тряпки не стоит…»
И, тем не менее, сам он сумел свою достаточно короткую жизнь прожить так, что след от нее останется еще на многие века в сердцах новых поколений. И не только русских и чехов, но и всех народов Мира!
Именно поэтому практически каждый год в маленьком поселении Липнице над Сазавой в начале мае собираются почитатели творчества Ярослава Гашека на Международную Конференцию, где вспоминают все его произведения. И, конечно же, в первую очередь, - его бессмертный роман «Похождения бравого солдата Швейка». Который он так и не смог дописать до конца…
Состоялась такая Конференция и в мае 2018 года.
В ней приняли участие представители Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Норвегии. И, конечно же, - России. Потому что Россия никогда не забудет своего бесстрашного комиссара – Ярослава Гашека. И хотелось бы надеяться, что скоро в российских школах на уроках литературы вновь будут изучать в рамках государственной программы его уникальные произведения.
Ибо, это – и наша историческая ПАМЯТЬ!
Автор – президент Всероссийского Фонда Образования, член Союза писателей Москвы, академик МАНПО, д.пед.н., проф.