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13 мая 14:53

Резню в центре Парижа устроил выходец из Чечни, находившийся на контроле у спецслужб

В центре Парижа вечером в субботу, 12 мая, молодой человек совершил нападение на прохожих. В результате инцидента один человек погиб, несколько пострадали

Фото: Вести.ру

В центре Парижа вечером в субботу, 12 мая, молодой человек совершил нападение на прохожих. В результате инцидента один человек погиб, несколько пострадали. Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Французские спецслужбы установили личность злоумышленника. Им оказался выходец из Чеченской республики Хамзат Азимов.

Телеканал France 2 сообщает, что Ахимов родился в Чечне в 1997 году, а в 2010 году получил французское гражданство. Официально данная информация не подтверждена.

Полиция задержала родителей Хамзата Азимова. Сейчас их допрашивают.

Europe 1 сообщает, что выходец из Чечни был известен спецслужбам как потенциальная угроза национальной безопасности. Он был близок к радикальным исламистам и имел некие связи с лицом, находящимся в Сирии.

Пресс-атташе посольства России во Франции Анна Шлычкова сообщила РБК, что консульство запросило власти Франции о гражданстве нападавшего в Париже. Ответа пока не поступало.

Нападение произошло 12 мая в центре Парижа около 20:47 по местному времени. Очевидцы рассказали, что злоумышленник наносил ножевые удары по прохожим с криками «Аллах Акбар». Преступник был убит прибывшим на место нарядом полиции. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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