Власти США ввели санкции против российских оборонных структур
Власти США ввели санкции против оборонных структур России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Санкции также введены в отношении некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ
Власти США ввели санкции против оборонных структур России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Санкции также введены в отношении некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ.
Госдеп США обвинил оборонные структуры указанных стран в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.
Среди российских оборонный структур, в отношении которых вводятся ограничения, указаны учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно- исследовательский институт Министерства обороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ».
Всего в список Госдепа США вошли 28 структур. В американском правительстве уверены, что эти структуры в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые и баллистические ракеты.
9 мая также вступил в силу новый пакет санкций Госдепа США против госкомпании «Рособоронэкспорт», которая находится под действием ограничений с 2015 года. Новые санкции запрещают любое сотрудничество американских структур с российской госкомпанией.