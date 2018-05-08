В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Он мог быть сбит боевиками
В Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ка-52. Оба пилота вертолета погибли. В Минобороны сообщили, что тела летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования
В Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ка-52. Оба пилота вертолета погибли. В Минобороны сообщили, что тела летчиков найдены и доставлены на аэродром базирования.
Вертолет совершал плановый полет над восточными районами Сирии. Согласно предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
По другим данным, российский вертолет мог быть сбит с земли боевиками. «По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирийской арабской республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов», - сообщил источник «Коммерсанта».
За последнюю неделю это уже второе крушение российских воздушных судов в Сирии. 3 мая потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пилоты истребителя погибли, так как пытались вернуть контроль над самолетом и не успели катапультироваться.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.