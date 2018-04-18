В самолете американской авиакомпании во время полета взорвался двигатель. Один человек погиб
В США в результате авиапроисшествия на рейсе компании Southwest Airlines погиб один человек и пострадали еще семеро. Во время полета загорелся и затем взорвался один из двигателей лайнера. На борту воздушного судна находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа
В США в результате авиапроисшествия на рейсе компании Southwest Airlines погиб один человек и пострадали еще семеро. Во время полета загорелся и затем взорвался один из двигателей лайнера. На борту воздушного судна находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа.
Авиапроисшествие «как в кино» произошло на рейсе №1380 из Нью-Йорка в Даллас. В двигателе самолета Boeing 737-700 начался пожар, после чего он взорвался. На записи разговоров в кабине пилотов слышно, как один из них кричит: «У нас тут дыра и кто-то [в нее] вылетел».
По словам пассажиров рейса, после взрыва одну из женщин частично «засосало» в разбитое взрывом окно, но другим пассажирам удалось затащить ее обратно. Очевидцы также рассказали, что на какое-то время пилоты потеряли контроль над самолетом. Пассажиры думали, что сейчас лайнер разобьется, однако все обошлось.
Самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии. При осмотре лайнера выяснилось, что взрывом были повреждены крыло, фюзеляж и окна, сообщает Русская служба ВВС.
Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем.
Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен. Глава NTSB Роберт Самуолт сообщил, что загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.