В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей
В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей около одного из ресторанов. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, включая водителя грузовика. Ранения получили около 50 человек
В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей около одного из ресторанов. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, включая водителя грузовика. Ранения получили около 50 человек.
Грузовик наехал на людей недалеко от ресторана Kiepenkerl, который пользуется большой популярностью у местных жителей. В полиции считают, что акция была спланированной. Водитель покончил с собой.
Правоохранительные органы сообщили о гибели трех пешеходов в результате происшествия. Не менее 50 человек получили ранения, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
В связи с происшествием в городе проводится спецоперация по розыску возможного сообщника водителя фургона. Спецслужбы также ищут взрывчатые вещества. Часть города оцеплена.