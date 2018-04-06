Власти США ввели санкции против российских олигархов и чиновников
Власти США в пятницу, 6 апреля, объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Санкции связаны с обвинениями в адрес России во вмешательстве в ход американских выборов в 2016 году
Власти США в пятницу, 6 апреля, объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Санкции связаны с обвинениями в адрес России во вмешательстве в ход американских выборов в 2016 году.
В санкционный список вошли 24 гражданина Российской Федерации. Это Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Андрей Акимов, Владимир Богданов, Олег Говорун, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг, Евгений Школов, Андрей Скоч, Александр Торшин, Владимир Устинов, Александр Жаров и Виктор Золотов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что новые санкции затронут от 6 до 10 «бизнесменов, приближенных к президенту РФ и правительству». В реальности «черный список» Минфина США оказался намного шире.
Под санкции также попали компании En+, «Ренова», «Русал», «Русские машины», «Рособоронэкспорт», структура B-Finance, связанная с Олегом Дерипаской. Активы указанных компаний в США заморожены. Американским гражданам и юрлицам запрещено сотрудничество с компаниями из санкционного списка.