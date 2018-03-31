Британские власти проверят законность покупки недвижимости в стране иностранцами
Власти Великобритании начали проверять сделки по приобретению имущества в этой стране на 4,4 млрд фунтов стерлингов. Предположительно, данные средства имеют «подозрительное» происхождение
Власти Великобритании начали проверять сделки по приобретению имущества в этой стране на 4,4 млрд фунтов стерлингов (примерно 5,6 млрд долларов). Предположительно, данные средства имеют «подозрительное» происхождение.
По данным Управления национальной статистики Великобритании, на сентябрь 2017 года в стране было зафиксировано 3,2 млн случаев мошенничества, сообщает Bloomberg.
Расследование Казначейского комитета палаты общин британского парламента коснется таких видом преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма и «миллионов мошеннических схем, примененных против физических лиц».
В свою очередь международный антикоррупционный центр Transparency International подсчитал, что пятая часть собственности из указанных 4,4 млрд фунтов стерлингов, источник происхождения которых неизвестен, принадлежит гражданам России.
Ранее борцы с коррупцией обратились к властям Великобритании с просьбой провести проверку законности приобретения недвижимости в Лондоне некоторыми влиятельными гражданами России. В этом списке числится вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, семья Шуваловых владеет апартаментами в центре Лондона площадью 500 кв.метров. В расследовании ФБК сообщалось, что квартира была оформлена на несколько офшоров, последним из которых указан Sova Real Estate, принадлежащий непосредственно Игорю Шувалову и его супруге Ольге.