Британские следователи досмотрели самолет «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
Британские полицейские начали досматривать пассажирские самолеты российских авиакомпаний. Накануне в лондонском аэропорту Хитроу был досмотрен без объяснения причин прибывший из Москвы самолет
Британские полицейские начали досматривать пассажирские самолеты российских авиакомпаний. Накануне в лондонском аэропорту Хитроу был досмотрен без объяснения причин лайнер «Аэрофлота», прибывший из Москвы.
После посадки пассажиров высадили из самолета А321, а затем на борт поднялись сотрудники британской полиции. Представитель «Аэрофлота» сообщил «Интерфаксу», что досмотр был осуществлен без объяснения причин.
Членов экипажа также попросили покинуть самолет. Однако пилоты категорически отказались покидать воздушное судно, так как досмотр лайнера в отсутствие экипажа недопустим.
«Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна. Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведён дополнительный осмотр самолета силами экипажа и представительства», - сообщил представитель «Аэрофлота».
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что разбираются в ситуации, которая произошла в Хитроу. В ведомстве также назвали инцидент провокацией.
Ранее британские власти предупреждали, что будут проверять только частные самолеты, прибывающие в страну. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.