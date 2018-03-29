Власти США могут арестовать дипломатическую собственность России
Власти США рассматривают вопрос об аресте дипломатической собственности Российской Федерации. Такое решение может быть принято вопреки Венской конвенции, которая распространяется на дипсобственность
Власти США рассматривают вопрос об аресте дипломатической собственности Российской Федерации. Такое решение может быть принято вопреки Венской конвенции, которая распространяется на дипсобственность.
«Конечно, это возможно», - заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК. При этом он выразил надежду, что России и США удастся стабилизировать отношения.
Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, однако власти США для ареста российских активов могут воспользоваться «другими соглашениями».
Американский посол, комментируя отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что «ответственные партнеры не поступают».
Напомним, что британские власти считают Россию причастной к отравлению осужденного за шпионаж Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом. Великобритания выслала из страны российских дипломатов и приостановила контакты с Москвой на дипломатическом уровне.
Власти США, Канады и стран Евросоюза заявили о поддержке позиции Лондона по «делу Скрипаля» и объявили о высылке российских дипломатов.