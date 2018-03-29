Британские власти пересмотрят решения о выдаче виз российским олигархам
Власти Великобритании на фоне ухудшения отношений с Россией из-за отравления Сергея Скрипаля намерены пересмотреть решения о выдаче виз инвесторам и предпринимателям из РФ. Проверка документов коснется 700 российских бизнесменов
Власти Великобритании на фоне ухудшения отношений с Россией из-за отравления Сергея Скрипаля намерены пересмотреть решения о выдаче виз инвесторам и предпринимателям из РФ. Проверка документов коснется 700 российских бизнесменов.
Агентство Bloomberg со ссылкой на главу МВД Великобритании Эмбер Радд сообщает, что решение властей коснется предпринимателей из России, которые получили разрешение на въезд в страну до 2015 года. Визы им были выданы в обмен на инвестиции в британскую экономику от 2,8 млн долларов или больше.
Премьер-министр страны Тереза Мэй ранее заявила, что в Лондоне «нет места для коррупмированных российских элит или их денег». Помимо проверки виз британские спецслужбы намерены выяснить источники происхождения денег «российских инвесторов».
В Великобритании в 2018 году вступил в силу закон «О криминальных финансах», который позволяет судам королевства направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы с требованием объяснить происхождение их имущества или средств. Владелец в таком случае должен будет доказать, что «подозрительное имущество» приобретено на средства от честного источника дохода.
По некоторым данным, британские власти уже выдали несколько ордеров на арест имущества, принадлежащего российским гражданам.