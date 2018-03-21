Спасение жителей Восточной гуты: бойцы ЧВК «Вагнера» зачистили плацдарм у Мисрабы
Бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» продолжают борьбу с террористами в Сирии. Сейчас самой горячей точкой является район Эр-Рейхан на северо-востоке Восточной Гуты – террористического анклава, вплотную прилегающего к Дамаску
Бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» продолжают борьбу с террористами в Сирии. Сейчас самой горячей точкой является район Эр-Рейхан на северо-востоке Восточной Гуты – террористического анклава, вплотную прилегающего к Дамаску. Долгое время он представлял угрозу для столицы, но теперь настало время его зачистки, сообщает REGNUM.
Сирийская арабская армия за пять лет существования этой неподконтрольной правительству области смогла лишь блокировать её. Освобождение Восточной Гуты идёт с большим трудом и потерями в технике и живой силе. Главным противником здесь является организация «Джейш аль-Ислам», боевики которой не только держат оборону, но и устраивают дерзкие контратаки.
В результате одной из них, которая произошла в направлении Мисрабы, подразделение САА «Силы Тигра» практически без боя отдали свои позиции боевикам. Вместе с позициями они оставили под контролем «Джейш аль-Ислам» обширные территории Мисрабы. Случилось это 18 марта.
Впрочем, боевики недолго праздновали победу. В ночь с 18 на 19 марта бойцы ЧВК «Вагнера» провели собственную контратаку. При поддержке артиллерии российские добровольцы не только выбили боевиков с захваченных ими днём позиций, но даже увеличили территорию, свободную от бандитов. Благодаря этому был организован плацдарм для дальнейшего наступления сирийских военных на «Джейш аль-Ислам».
Другой важной задачей, которая выпала на долю вагнеровцев, стала защита гуманитарного коридора, созданного российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). До сих пор террористы, засевшие в Восточной Гуте, препятствовали выходу мирных жителей из анклава и доставке в него гуманитарной помощи. Сирийские военные не справлялись с задачей обеспечения безопасности как мирных жителей, так и конвоев с гуманитарной помощью.
Благодаря действиям бойцам из российской ЧВК «Вагнера» перемещение по гуманитарному коридору стало значительно безопаснее. По данным ЦПВС на 19 марта, Восточную Гуту всего покинули 79702 мирных жителя. Издание Arabitoday.com считает, что именно бойцы российской ЧВК сыграли решающую роль в улучшении гуманитарной обстановки в Восточной Гуте.
«Атака на Мисрабу была для нас полной неожиданностью, и мы очень благодарны русским за их неимоверную стойкость. Именно военная помощь русских бойцов позволила нам вернуть все утерянные позиции и иметь возможность продолжать наступление», - сказал один из сирийских военных в интервью Arabitoday.com.