Сотрудники российского посольства и их родственники покинули Лондон
Сотрудники российского посольства в Лондоне покинули здание дипмиссии по звуки марша «Прощание славянки». Автобусы с высланными дипломатами направилась в сторону аэропорта. Сотрудников посольства заберет спецборт из России
Сотрудники российского посольства в Лондоне и члены их семей во вторник, 20 марта, покинули здание дипмиссии по звуки марша «Прощание славянки». Автобусы с высланными дипломатами направилась в сторону аэропорта. Сотрудников посольства заберет спецборт из России.
Великобританию с учетом членов семей высылаемых сотрудников покидают около 80 человек. Перед выездом сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, махали своим коллегам и желали им всего доброго, сообщает ТАСС.
Российских дипломатов провожали также многочисленные британские журналисты.
Напомним, решение о высылке 23 российских дипломатов было принято в связи с подозрениями в адрес России в причастности к отравлению ядовитым веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Премьер-министр Великобритании 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.
В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны покинуть Россию в течение семи дней.