Власти Великобритании предоставили политэмигрантам из России государственную охрану
Российским гражданам, которые получили убежище в Великобритании, предоставили государственную охрану. Такое решение было принято властями страны после отравление нервнопаралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Российским гражданам, которые получили убежище в Великобритании, предоставили государственную охрану. Такое решение было принято властями страны после отравление нервнопаралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в России обвинялся в шпионаже в пользу британских спецслужб.
Один из российских эмигрантов, получивший в Великобритании политическое убежище, рассказал «Коммерсанту», что после отравления Скрипаля под окном его дома постоянно дежурит полицейская машина.
Напомним, 4 марта в Солсбери на скамейке около торгового центра нашли без создания пожилого мужчину и женщину. Ими оказались бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских властей, россияне были отравлены нервнопаралитическим газом типа «Новичок», который был создан еще в период СССР.
Британские власти считают, что к отравлению Сергея Скрипаля причастны российские спецслужбы. Москва обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что все запасы газа «Новичок» были давно уничтожены.
12 марта в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» и партнер покойного олигарха Бориса Березовского Николай Глушков. По некоторым данным, на теле Глушкова были обнаружены следы удушения.
Другие российские бизнесмены и общественные деятели, уехавшие из России, также сообщили, что после переезда становились объектом слежки неизвестных лиц.