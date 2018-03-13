«Вы и убили-с»
Как самым лучшим образом признаться в преступлении? В ответ на требование алиби ответить «Сам дурак». Ровно это сейчас Россия и сделала. Британия после покушения на Скрипаля задала конкретные вопросы о ядовитом газе, оставив даже лазейку: мол, газ ваш, но «утек», бывает.
Вместо того, чтобы этой лазейкой воспользоваться, МИД стал «остроумно» быковать: «Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны». «Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?»
Не хватает только угрозы запулить по Букингемскому дворцу ракетой «Володя» в знак наших мирных намерений.
А главное, тактика всегда одна: помните покойного Чуркина в ООН, единственного, кто голосовал против расследования по сбитому над Донбассом «Боингу»?
Так что был бы здесь Порфирий Петрович, вышел бы сейчас с коронной репликой: «Вы и убили-с».