Евросоюз еще на шесть месяцев продлил санкции против России
Совет Евросоюза принял решение продлить срок действия антироссийских санкций еще на полгода – до 15 сентября 2018 года. Санкции предусматривают заморозку активов 150 физических и 38 юридических лиц
Фото: euroradio.fm
Совет Евросоюза принял решение продлить срок действия антироссийских санкций еще на полгода – до 15 сентября 2018 года. Санкции предусматривают заморозку активов 150 физических и 38 юридических лиц.
В санкционный список входят граждане и компании из России, Донецкой и Луганской народных республик, которых власти ЕС обвиняют в причастности к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Оценка ситуации не оправдывает внесения изменений в режим санкций», - говорится в сообщении Совета ЕС.
Санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти Евросоюза впервые ввели в 2014 году. Аналогичные санкции были введены против России властями США.