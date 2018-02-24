Американские СМИ назвали «повара Путина» владельцем ЧВК Вагнера
Американский журналисты предположили, что настоящим владельцем частной военной компании «Вагнер», чьи бойцы принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Сирии, может быть ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин
Американский журналисты предположили, что настоящим владельцем частной военной компании «Вагнер», чьи бойцы принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Сирии, может быть ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин.
Издание The Washington Post со ссылкой на источник в разведке сообщает, что американским спецслужбам удалось перехватить переговоры Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина», с сирийскими чиновниками. Стороны обсуждали «быстрое и сильное» наступление в Сирии.
Переговоры состоялись в конце января 2018 года. По данным издания, г-н Пригожин утверждает, что получил разрешение на наступление от некоего российского министра, сообщает «Медуза». С кем именно говорил Пригожин и от какого министра получил разрешение, не уточняется.
Напомним, в начале февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли бойцы проправительственных сирийских войск. По некоторым данным, под удар попали и бойцы ЧВК Вагнера. Точных данных о количестве погибших россиян до сих пор нет.
В МИД России сообщили, что получили сведения о гибели пяти россиян. По различным сведениям, число погибших может превышать сто человек.
Ресторатор Евгений Пригожин входит в санкционный список Министерства финансов США. Американские власти также подозревают его во вмешательстве в ход выборов президента страны.